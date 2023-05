“Volveremos con todo”: Pablo Soto, jugador de Deportes Puerto Montt, confirma que padece cáncer

La comunidad de Puerto Montt está en vilo con la condición de salud de Pablo Soto, delantero del cuadro que milita en la Primera B. Ayer se supo que padece cáncer y que será operado en la brevedad. Los mensajes de apoyo fueron inmediatos y masivos.

El primero en informar de aquello a los medios fue Erwin Durán, entrenador de los albiverdes. “Probablemente, a Soto lo vamos a perder por un tiempo por su operación. Quiero darle gracias al esfuerzo de Germán Mayorga (presidente del club) y Artemio Villalobos, porque gracias a ellos vamos a poder contar con esa operación de Pablo, que no lo tiene tranquilo y no lo tiene bien”, dijo el DT tras la victoria ante Santiago Morning este martes.

“Cuando te hablan de cáncer, la cabeza no está bien ni tranquila. Ya logramos eso, el presidente me comunicó que está tomada la decisión y se llevará a cabo la cirugía que nos tiene a todos preocupados, no sólo a él, sino a sus compañeros y cuerpo técnico también”, agregó Durán en conferencia de prensa.

Soto por su parte, compartió muchas publicaciones que le hicieron de apoyo en las redes sociales y en una de ellas escribió “Volveremos con todo”, mostrando un total optimismo de cara a la intervención quirúrgica que se le realizará.

Cabe destacar que pese a su condición de salud, el delantero de 28 años formado en Colo Colo, ha jugado en las últimas cuatro fechas del torneo de la Primera B, siendo titular en el duelo de ayer ante Santiago Morning. En Copa Chile fue protagonista al anotar un gol en la victoria 3-0 de Puerto Montt ante CD Bories.

Soto ha estado constantemente vinculado a Puerto Montt, ya que pese a que fichó por el equipo en 2022, esta es su tercera experiencia en el sur del país. Los comienzos de su carrera se dieron a nivel amateur en el Club de Fútbol Universidad de Los Lagos, desde donde fue fichado por Colo Colo para sus divisiones menores. Tras su paso por los albos, en donde debutó profesionalmente, volvió en dos ocasiones a la ciudad de la Región de Los Lagos.