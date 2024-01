Valentina Toro se descarga contra Rodrigo Rojas tras sus críticas por no haber sido premiado como el mejor del 2023 en karate

Valentina Toro y Rodrigo Rojas fueron destacados deportistas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ambos, en la disciplina de karate, se alzaron con las preseas doradas y contibuyeron al medallero del Team Chile en la cita deportiva.

En relación a este triunfo, el Círculo de Periodistas Deportivos hizo entrega del galardón al “mejor del año en karate del 2023″, premio que se terminó llevando la ganadora de la categoría -55 kilos femeninos. Sin embargo, es a partir de esta premiación, que otro de los ganadores y destacados deportistas de la competencia, Rodrigo Rojas, hizo sus descargos contra el gremio por no haber sido él el vencedor.

La crítica de Rodrigo Rojas

El grupo de periodistas encargado de votar el mejor deportista de la categoría karate el pasado año, terminó eligiendo con un total del 69% de los votos a la joven de 23 años. Ante la amplia diferencia que sacó Toro a Rojas, el karateka arremetió fuertemente en redes sociales por no haber sido elegido el mejor deportista del año en la premiación anual del Círculo de Periodistas Deportivos, que se realiza desde 1951.

“Quiero recalcar que no busco desmerecer el triunfo de alguno de mis compañeros, como equipo tuvimos un año increíble. Remamos todos en el mismo sentido”, dijo con sinceridad. Sin embargo, agregó en señal de decepción que “si les soy sincero, estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise no callármelo y expresarlo. Me pasó en 2016 cuando fui campeón panamericano, en ese entonces fue nominada la Gabi Bruna y dijo públicamente que yo era el merecedor”, concluyó.

Sumado a este descontento, Rojas apuntó directamente a los periodistas que participaron de la elección del premio. “Simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportistas, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”, manifestó en el vídeo subido a su cuenta oficial de Instagram.

La respuesta de Toro

Por su parte, la ganadora de la medalla dorada en Santiago 2023 y triunfadora del premio que derivó en la molestia del deportista nacional oriundo de Pudahuel, se refirió sobre la polémica en los comentarios de su colega de profesión. “Creo que los dos teníamos bastantes méritos para ser el mejor deportista de Chile. Es algo que deciden los periodistas. Es un tema totalmente de opinión y democracia ya que los periodistas escogen a su parecer quien es el mejor”, comentó la deportista en Radio Cooperativa.

Complementando su opinión sobre el descargo de su compañero medallista, Toro recordó lo que el ganador de la categoría de +84kg esgrimió en sus redes sociales. “Él decía que debía ganar por un tema númerico de los premios, pero creo que los dos tuvimos un buen año y tanto él como yo eramos merecedores del premio. Creo que claramente por números él debió haber ganado, pero como digo, son opiniones de los deportistas y estoy agradecida porque me hayan elegido a mí”, cerró la campeona panamericana añadiendo que su desempeño personal fuera de la competencia inclinó la balanza.