José Ignacio Cornejo conquista la cuarta etapa y toma el liderato de la clasificación general del Dakar

José Ignacio Cornejo cumplió con una espectacular jornada en el rally Dakar 2024. El piloto nacional fue el más rápido en completar los 299 kilómetros de especial cronometrada que se disputó entre las ciudades de Salamiya y Al Hofuf.

El Iquiqueño arrancó desde el sexto puesto de las motos y con el paso de la competencia se fue adaptando a las condiciones de la pista. Ya en el segundo puesto de control ubicado, a 82 kilómetros del punto de salida cruzó en el primer lugar. Un puesto que peleó y sostuvo hasta el final y que le permite llevarse una nueva etapa en el Dakar.

Con esto, además, Cornejo consiguió colocarse en el tope de la clasificación general de las motos, acumulando un tiempo total de 17H27′13″, teniendo una leve ventaja de 1′15″ sobre su más cercano perseguidor, el botsuano Ross Branch quien hasta el día de ayer era el sólido líder de la competencia.

El corredor africano lo paso mal después de haber sufrido una serie de caídas que terminaron por dañar su motocicleta. Claro que pudo arreglárselas para acabar la jornada en el cuarto lugar.

En tanto, Pablo Quintanilla, otro chileno que está peleando en la zona alta, completó la prueba de este martes en el 19° lugar, quedando a 18′39″ de su compatriota y compañero de equipo, cayendo del cuarto al séptimo puesto de la clasificación general.

Tras cruzar la meta, José Ignacio Cornejo indicó a la organización del Dakar que “la etapa me ha ido bien aunque he perdido algo de tiempo al inicio por unos pequeños errores de navegación. Después decidí empujar fuerte y en el refuelling me di cuenta de que estaba firmando una buena etapa”.

“Estoy contento con el andar y con la navegacion. Anduve un buen rato con Ross pero no sé si se enterró en la última duna o se cayó porque anda un poco retrasado. Ahora voy a ver si está bien. Veremos qué tiempo he logrado, pero en cualquier caso ha sido un día sólido”, añadió.

Por su parte, el botsuano entregó detalles de su mala jornada. “Hoy le he dado a mi manillar un nuevo look. Ha sido uno de esos días para el olvido. Tras 40 km en la pista me he caído al tropezar con una piedra mientras consultaba el road book. Y después he vuelto a caerme a falta de 20 km para el final”, comentó Branch.

“Había hierba de camello en las dunas y es ahí donde he torcido el manillar. Pero bueno, estoy bien, la moto tiene arreglo y no he perdido excesivo tiempo. Ahora solo me queda llegar al vivac para reparar la moto y reanudar la carrera mañana”, complementó el piloto africano.