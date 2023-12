Medallista de oro de Santiago 2023 arremete contra periodistas por no haber sido premiado como el mejor del año en karate

No cabe duda de que el karateca Rodrigo Rojas tuvo un gran año, al igual que otros exponentes de sus disciplina que brillaron en Santiago 2023 y en el circuito internacional. Sin embargo, el deportista subió un video a su cuenta de Instagram en el que expresa su decepción por no haber sido elegido el mejor deportista del año en la premiación anual del Círculo de Periodistas Deportivos, que se realiza desde 1951.

“Quiero recalcar que no busco desmerecer el triunfo de alguno de mis compañeros, como equipo tuvimos un año increíble. Remamos todos en el mismo sentido”. Sin embargo, agregó con molestia: “Si les soy sincero, estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise no callármelo y expresarlo. Me pasó en 2016 cuando fui campeón panamericano, en ese entonces fue nominada la Gabi Bruna y dijo públicamente que yo era el merecedor”.

En ese contexto, el número 10 del ranking mundial prosiguió con su descargo. “Ver que hoy pasan cosas similares sin duda estoy triste. Es un premio súper importante, con mucha historia y prestigio. Si bien no es algo que tú busques cuando compites o un objetivo de conseguir, sí habla muy bien de tu año y creo que este 2023 fue el mío”, manifestó.

Valentina Toro, posando con su medalla de oro en Santiago 2023. Foto: AGENCIAUNO.

Asimismo, aprovechó de cuestionar a los periodistas que votaron en estos premios. “Simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportistas, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”, cerró.

Amplia diferencia

De acuerdo al Círculo de Periodistas Deportivos, Valentina Toro, la ganadora y también medallista de oro en Santiago y top ten del ranking mundial, obtuvo el 69% de los 116 sufragios válidamente emitidos. Mientras que Rojas quedó en el segundo lugar con un 26,7%.

La metodología de la votación contempla un formulario electrónico con los nombres de cada exponente y sus principales logros para que los socios ponderen a la hora de elegir. De ese modo fueron elegidos todos los ganadores.