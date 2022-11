Quiénes son los sobrevivientes de la DC en medio de la crisis del partido

“Espero que la salida de militantes no se produzca, aunque creo que van a ser casos aislados”.

Ese era el pronóstico del presidente interino del Partido Demócrata Cristiano (DC), Aldo Mardones, a principios de octubre. Sin embargo, los datos dicen otra cosa. De acuerdo a los registros del Servel, entre octubre de 2021 y el mismo mes de este año, un total de 1.451 militantes han renunciado a la colectividad. Entre los motivos más frecuentes, acusan que hay problemas de convivencia, falta de liderazgos y ausencia de un proyecto político común e integrador.

A eso se sumó que el plebiscito constitucional de septiembre pasado terminó dividiendo más las aguas de la colectividad, recrudeciendo el ambiente interno.

Pese a la fuga de militantes que enfrenta la decé, todavía quedan dirigentes emblemáticos que se han transformado en los sobrevivientes del partido quienes, por distintas razones, han decidido, hasta ahora, mantener su afiliación.

Dentro del Congreso, actualmente la DC tiene tres senadores. Si bien en un principio eran cinco, la bancada se vio disminuida cuando Ximena Rincón y Matías Walker renunciaron para emprender un camino propio de la mano de Demócratas. Tras su baja, hoy quedan Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla.

El último de ellos, sin embargo, deslizó que podría dejar el partido tras la junta nacional que se realizará este sábado 12 de noviembre. “No quiero irme del partido, pero puede que el resultado de la junta me deje sin alternativa (...). Es muy difícil apartarse de lo que fue su familia, pero a veces llega a un punto en que uno tiene que tomar definiciones. Me parece que de aquí al 12 de noviembre (fecha de la junta nacional) probablemente van a pasar muchas cosas importantes. Uno está condicionado por esos acontecimientos”, dijo en entrevista con La Tercera a principios de este mes.

En el caso de la bancada de diputados, tienen siete militantes: Joanna Pérez, Eric Aedo, Alberto Undurraga, Jorge Saffirio, Ricardo Cifuentes, Miguel Ángel Calisto y Héctor Barría. Sin embargo, algunos de ellos, como Calisto y Pérez han sostenido a sus cercanos que están en un “estado de reflexión” con respecto a su militancia. En esta línea, Calisto dijo hoy en entrevista con La Tercera que “hasta este minuto, sigo en la DC (...). Esperemos la junta”.

Precisamente, la junta nacional de este sábado es una instancia que varios militantes consideran decisiva con respecto al estado de su militancia.

En todo caso, dentro de la bancada también hay algunos que descartan renunciar. Ese es el caso de Aedo, quien es jefe de la bancada de diputados de la colectividad. Él señaló a este medio que “este momento crítico no es el momento de partir, es el momento de consolidar a la DC con todas la dificultades. Cuando hay una crisis no es el momento de abandonar el barco. Yo por lo menos eso no lo voy a hacer”.

Por su parte, Barría afirmó que “yo me quedo en la DC (...), sin duda. Debemos a través de un congreso ideológico actualizarnos, ser capaces de que las diversas opiniones busquen alguna fórmula de resolver sus intereses y no estar en el actual escenario, en que muchas de las diferencias se han canalizado a través de agresiones y elemento que nos alejan de la fraternidad”.

“Seguiré siendo democratacristiano, porque es mi escuela de formación, es donde tengo miles de amigos y amigas en política, donde hemos tenido diferencias y encuentros. Pero en épocas difíciles es donde uno efectivamente valora a la gente que está disponible para aportar. En épocas fáciles, cuando se es gobierno, cuando hay posibilidades de acceder a cargos públicos, la DC tuvo muchos adeptos. Creo que la historia señalará quiénes estuvimos en los tiempos difíciles de la DC”, agregó Barría.

Undurraga tampoco abandonaría el partido, pues es una de las cartas que más se menciona para asumir la presidencia de la colectividad, en consideración de la renuncia al cargo del alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

Dentro de la bancada de diputados, además, hay un independiente: Felipe Camaño, quien en las últimas semanas ha sido sondeado por Demócratas para ingresar a la colectividad.

En el caso de los gobernadores regionales, el partido ha perdido a dos de los cuatro que tenía hasta este año: Claudio Orrego, en la Región Metropolitana, y Patricio Vallespín, en Los Lagos. Así, hoy permanecen en el partido los gobernadores Cristina Bravo, del Maule, y Jorge Díaz, de Arica y Parinacota.

Al respecto, Díaz señaló que “anhelo que nuestro partido retome la ruta que ha inspirado a muchos líderes históricos y actuales a aportar a nuestro país. Soy de las personas que creen en el diálogo y, por lo tanto, seguiré insistiendo en recomponer las relaciones internas. Si esto a futuro no ocurriese, recién pensaré en otra alternativa”.

De los 16 expresidentes del partido con vida, cinco han abandonado el partido. Se trata de Roberto León, Gutenberg Martínez -quien actualmente es parte del comité político de Amarillos-, Soledad Alvear -quien es parte del tribunal supremo de Amarillos-, Jorge Burgos -también parte de Amarillos- e Ignacio Walker, quien renunció esta semana y, según dice, no volverá a militar.

Los 11 restantes, que sí militan, son el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Alejandro Foxley, Andrés Zaldívar, Enrique Krauss, Ricardo Hormazábal, Juan Carlos Latorre, Jorge Pizarro, Carolina Goic, Myriam Verdugo, Fuad Chahin, Carmen Frei y Delpin.

Sin embargo, algunos de ellos también han tanteado su salida. En el Zoom que tuvieron entre la “disidencia del partido” -aquel sector que votó Rechazo-, Goic manifestó que “quizás es momento de que termine la DC, pero lo que no podemos hacer (...) es terminar por cansancio, es terminar de a goteo, es que nuestra gente se vaya así (...)”. Asimismo, Chahin también ha tenido acercamientos con Demócratas y podría sumarse a la colectividad tras la junta.

Por otra parte, actualmente Chahin tiene su militancia suspendida, producto de una resolución del tribunal supremo del partido por su postura en favor del Rechazo en el plebiscito.

En la otra vereda, Zaldívar sostuvo en entrevista con La Tercera Sábado que él va a permanecer en el partido “hasta que me muera (...). Voy a seguir trabajando y no me voy a cansar, porque creo que el partido no tenemos derecho a sepultarlo”.

Asimismo, también continúan en la decé algunos exministros de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Entre ellos, Alejandra Krauss, Mario Fernández, Enrique Krauss, Belisario Velasco, Mariano Fernández.

Por otra parte, el partido en la actualidad tiene 315 concejales y 46 alcaldes. Dentro de estos últimos, la DC mantiene nombres tales como Delpin, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; Álvaro Ortiz, de Concepción; y Nibaldo Meza, de Peñaflor.