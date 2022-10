Los primeros pasos del Partido Demócrata de Rincón y Walker: alistan lanzamiento para próxima semana

“Equipo Demócrata”. Así nombraron al grupo de WhatsApp que tiene el objetivo de preparar el lanzamiento del Partido Demócrata de Chile, impulsado principalmente por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, quienes dejarán su militancia en el Partido Demócrata Cristiano (DC) esta semana para emprender una nueva apuesta política tras el contundente triunfo del Rechazo, en el plebiscito del 4 de septiembre.

Como parte de los preparativos, en este grupo -en el cual están ambos parlamentarios- citaron a un encuentro para este jueves, a las 10.00, en el Café Torres de Santiago. Esa coordinación se suma a una serie de reuniones telemáticas, llamadas telefónicas y encuentros presenciales que han sido parte de la rutina, durante las últimas semanas, de los senadores y otros militantes -y exmilitantes- de la decé.

El objetivo es algo que se propusieron hace tiempo: crear una nueva colectividad, que se distancie de una debilitada falange y de Amarillos. Una ubicada en el centro, que, según comentan algunos de sus adherentes, convoque al electorado de “quedó huérfano” tras el referéndum.

Quienes forman parte de los preparativos transmiten que el encuentro del jueves sería solo el anuncio de la renuncia de los senadores y otros militantes decé al partido -como es el caso de la concejala de Renca Camila Avilés-. Si bien el anuncio del lanzamiento del Partido Demócrata estaba contemplado en principio para esta semana, según han dicho en las últimas horas, se materializará el próximo miércoles 2 de noviembre.

Entre quienes asistirán al café el jueves, según se especifica en un mensaje enviado al grupo de WhatsApp, están los senadores Walker y Rincón, el exsuperintendente de Salud Sebastián Pavlovic, Marcelo Urrutia -quien fue jefe programático de la candidatura presidencial de Rincón-, entre otros. Además, al encuentro se conectarán de manera virtual la excandidata a alcaldesa de Calama Carolina Latorre, Rodrigo Iturra, Samuel Chambe, Máximo Salamanca, Eduardo Cruces, Carlos Torres y Marisol Illanes. En tanto, se excusaron de participar Hugo Manzi, Virginia Alvayay y José Luis Urrutia.

Según cuentan quienes han participado en los encuentros virtuales necesarios para la organización del partido, hay alrededor de 80 personas coordinadas que se conectan a las reuniones. Eso sí, enfatizan algunas de ellas, sumarse a los encuentros no implica que posteriormente militen en el partido. Además, Latorre, el excandidato a alcalde de Las Condes y expresidente de la Juventud DC, Jorge Cash, y el cofundador de 50+UNE, Jorge de la Carrera, según afirman desde el colectivo, son quienes se han encargado de trabajar en la declaración de principios del Partido Demócrata.

En todo caso, ya se habían dado pistas previas sobre la formación de la nueva colectividad. Por ejemplo, el dominio partidodemocratadechile.cl fue registrado el pasado 25 de septiembre por el exdiputado y hermano de la senadora Rincón, Ricardo Rincón González, quien fue expulsado de la DC en 2018. Además, Gonzalo Mardones Hernández, el asesor legislativo de Rincón, inscribió el dominio partidodemocratas.cl cinco días antes.

Asimismo, en una reunión telemática coordinada por ‘la disidencia DC’, la senadora por el Maule dijo que “nosotros lo hemos dicho con Matías (Walker): estamos en un periodo de reflexión (...). Yo lo que les quiero pedir, con profunda fraternidad (...) que cualquiera sea la decisión que tomemos, sea acogida con fraternidad y se entienda que desde donde estemos, nuestras decisiones van a ser pensando en nuestra familia y nuestro partido”.

Por su parte, el senador Walker notificó a su círculo cercano la semana pasada, en un restaurante en Valparaíso, que es partidario de “capitalizar” lo antes posible el resultado del plebiscito. Entre quienes planean sumarse al Partido Demócrata son conscientes de que deben hacerlo rápido. Por lo mismo, algunos militantes de la DC, como Rincón y Walker, renunciarán a la colectividad antes de la junta nacional que vivirá el partido el próximo 12 noviembre.

De hecho, la semana pasada se esperaba que ambos dejaran la colectividad, sin embargo, el hito se ha ido aplazando en medio de las gestiones para evitar una fuga de militantes que han hecho dirigentes históricos de la decé, como el expresidente del Senado Andrés Zaldívar. Por lo mismo, varios dirigentes transmiten que su salida de la colectividad podría concretarse finalmente este jueves.

La próxima junta nacional es concebida por buena parte del partido como la última oportunidad dentro de la decé para dar un “golpe de timón” y unificar al partido. Por lo mismo, algunos quieren esperar hasta esa fecha para tomar una decisión. Sin embargo -en privado- admiten que la posibilidad de concretarlo, en consideración de la composición de la junta, es complejo. Fuentes cercanas a los senadores afirman que el exconvencional Fuad Chahin evalúa dejar el partido tras la junta nacional de noviembre para sumarse a las filas del Partido Demócrata.

Además, cercanos al colectivo afirman que también se intentó sumar al senador Iván Flores. Sin embargo, él descartó entrar por ahora. “El PDC ha perdido empatía con la centroizquierda y el centro político de Chile (...). Hoy día pareciera, al menos desde la directiva, que se quiere entrar al gobierno, un gobierno que no los quiere. Hay una indefinición con respecto a los temas que a Chile le importan. Pero no es yéndose del partido la manera de resolverlos, sino dentro. Yo tengo esperanza de que la junta nacional permita ese debate. Si no se da ese debate, uno tendrá que ver si sigue”, afirmó, consultado por La Tercera.

Este medio contactó a Walker y Rincón, sin embargo, no quisieron referirse al tema.