Eric Aedo (DC): “Cuando hay una crisis no es el momento de abandonar el barco, yo no lo voy a hacer”

Renuncias, recriminaciones cruzadas y un incipiente nuevo partido. Ese es el ambiente en el ha estado el Partido Demócrata Cristiano (DC) desde la semana pasada. Eric Aedo, jefe de bancada de los diputados decé, afirma que el 12 de noviembre, cuando se realice la próxima junta nacional, será la fecha límite para que la directiva del partido dé un cambio de timón de la mesa. De lo contrario, “la crisis se va a profundizar de manera inexorable”.

Pese a los problemas, por ahora, el diputado descarta renunciar. Por lo mismo, evita ponerse en el caso de incoporarse en un eventual nueva colectividad encabezada por Ximena Rincón o Matías Walker. Lo mismo ocurre con Amarillos, a quienes les recomienda “que tengan cuidado de cometer el error que cometió el Frente Amplio, siendo más bien representativo de Ñuñoa”.

Uno podría pensar que, tras el plebiscito, la DC que estuvo por el Rechazo habría salido fortalecida, pero pareciera que no es el caso. ¿Por qué cree que es así?

El resultado no se ha logrado traducir en un fortalecimiento de la DC, porque ha faltado un proceso reflexivo de esa respuesta que dio la ciudadanía. En mi opinión, debieron haber sucedido dos cosas: o la renuncia completa de la mesa del partido, dada esta desconexión con la realidad nacional, o haber fortalecido la mesa incorporando a sectores del partido que estuvieron en el Rechazo. Pero no sucedió.

¿Considera que eso sería suficiente para sobrellevar la crisis del partido o el problema es más profundo que eso?

Espero que tengamos la capacidad de avanzar a una mesa de mayor amplitud, que ayude a normalizar la situación al interior de la DC, porque lo que requerimos hoy día es unidad. Si no, la oportunidad de liderar un proceso desde el centro político la van a tomar otros o derechamente la próxima elección presidencial, si no actuamos desde el centro político, pudiese pasar a manos de la derecha. Por eso tan urgente buscar un acuerdo amplio al interior de nosotros.

¿Cómo se toma la renuncia de algunas personas, como Patricio Walker? De alguna forma, bajan los brazos frente a los problemas que está enfrentando la DC.

Lamento su decisión. Me produce tristeza el alejamiento de personas valiosas: Cortázar, Patricio Walker, otros que también se marcharon antes. Si no hay una reacción que de aquí a la junta nacional del partido, entonces probablemente caminemos hacia una crisis más profunda, yéndose mucha gente.

¿No ve como una traición dejar la DC en este momento?

No, no lo veo como una traición. Pero sí tengo una opinión distinta: yo creo que la transformación hay que darla desde adentro. Este momento crítico no es el momento de partir, es el momento de consolidar a la DC con todas la dificultades. Cuando hay una crisis no es el momento de abandonar el barco. Yo por lo menos eso no lo voy a hacer.

Algunos de sus pares, como los senadores Rincón y Walker, están en un estado de reflexión. ¿No es ese su caso?

No. Mi estado de reflexión tiene que ver con qué hacemos para mantener esta institución que ha dado tanto bien al país y cómo la proyectamos hacia el futuro.

¿Tiene alguna línea roja definida para permanecer en el partido?

Creo que si no hay un cambio en la dirección política luego de la junta nacional, y si se insiste en este afán de echar a camaradas de la talla de Eduardo Frei, de la propia Ximena Rincón, de Matías Walker, de Fuad Chahin o de Joanna Pérez, entonces creo que ya nadie entendió nada, y creo que en ese minuto la crisis se va a profundizar de manera inexorable.

Si avanza la idea de un partido propio, como han deslizado Rincón y Walker, ¿usted estaría dispuesto a sumarse?

De verdad que no me pongo en esa hipótesis, porque al final eso te saca la cabeza de lo que estoy ahora enfocado, que es llevar adelante un proceso de reestructuración con una conducción de transición unitaria en los próximos meses.

¿Considera que la fuga de militantes es un puntapié final para el partido?

Llegamos al punto límite en la junta nacional. Por eso no me pongo en ese caso. No porque sea ciego o no capte la profundidad de la crisis que tenemos, sino porque cuando uno está en el momento de crisis, uno tiene que poner toda la energía en resolver esa crisis.

¿Cómo ve el levantamiento de Amarillos como fuerza política?

Veo positivo que sectores de la centroizquierda o del centro político generen una nueva entidad que pueda permitir trabajar con otros, con la DC, con otros partidos, en un nuevo programa de gobierno del futuro. Pero aún los veo como un movimiento que parte con mucha fuerza en Santiago. Les diría que tengan cuidado de cometer el error que cometió el Frente Amplio, siendo más bien representativo de Ñuñoa. Pero, en lo positivo, creo que Amarillos, la DC, el PDG, por qué no el PPD, y algunos sectores de la derecha democrática, podemos llegar a ofrecerle una conducción y una propuesta al país para los próximos años.

¿Usted atribuye a alguien en particular la crisis en que está actualmente el partido?

No, esto no esta no es una crisis de una persona. La DC no ha logrado percibir bien los cambios de la sociedad chilena. La DC llegó tarde al estallido social. Ahora la gente ha virado hacia cambios mucho más consensuados. Y la respuesta de la DC institucional se quedó como que viviésemos todavía en medio del estallido social.

La semana pasada se reunió con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen sobre la situación del partido?

La Fundación, y así lo conversé con su director ejecutivo acá, ellos creen que el centro político hoy día tiene una oportunidad gigantesca en Chile y esperan que la DC entienda ese fenómeno.

¿Podría haber alguna consecuencia relacionada con el financiamiento si no se da un giro?

Esa es una decisión de la Konrad. No lo planteó así de esa manera, pero obviamente yo me imagino que lo que ellos esperan es que la DC facilite ese camino hacia el centro, yo creo que van a estar en condiciones de financiar todas las iniciativas que apunten a ese camino hacia el centro político. Pero no me plantearon un cese de financiamiento ni nada de eso.