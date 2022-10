“Quizás es el momento de que termine el partido” y “no hay humildad en la conducción”: la íntima catarsis de Goic y Rincón en cita de la disidencia DC

“Estas son como pruebas para el Alzheimer. ¡Todavía nos recordamos!”.

Con esa broma, el exembajador de Chile en Alemania Ricardo Hormázabal recibió a los militantes del Partido Demócrata Cristiano (DC) que se sumaron a una reunión telemática, a las 18.00 de este sábado, encuentro en el que participaron alrededor de 170 personas y que se extendió por más de tres horas. Los dirigentes se congregaron en esa instancia con el objetivo de desafiar -aunque de forma simbólica- el fallo del tribunal supremo del partido, que rechazó realizar una junta nacional autoconvocada, a petición de nueve extimoneles.

Pese al ambiente distendido con que comenzó el encuentro, producto de que muchos no se veían las caras desde hace tiempo y, según transmitieron, se “echaban de menos”, a medida que se hizo espacio para discursos, el ambiente se tornó menos célebre. Hubo caras largas, voces quebradas y un militante que abandonó la reunión molesto porque le pidieron que respetara los tiempos.

Al encuentro se sumaron, entre otros, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, la diputada Joanna Pérez, el vicepresidente Gianni Rivera, y extimoneles como Hormázabal, Carolina Goic, Andrés Zaldívar, Juan Carlos Latorre y Fuad Chahin. Aunque también había militantes que estuvieron por el Apruebo, los personeros más conocidos que participaron fueron los que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, grupo que actualmente es conocido como “la disidencia” de la DC.

Quizás el momento que más resonó entre los asistentes fue la intervención de la senadora Ximena Rincón, quien habló luego de que lo hicieran Latorre, Rivera y Walker. Comenzó explicando que ha preferido guardar silencio desde el día de los comicios. “No hemos dado entrevistas públicas del tema interno de nuestro partido, porque es una situación muy compleja”, justificó.

La senadora planteó que el partido está en “un estado sin respeto a la institucionalidad (partidaria), sin respeto a las normas (...)”. En este sentido, agregó que “yo sé que hay harta convicción y deseo de que se recupere la cordura y la conducción y el respeto a nuestra institucionalidad partidaria, pero la verdad es que venimos viendo este irrespeto desde hace algún tiempo (...). Producto de eso, lo único que se está instalando (...) es una degradación de nuestro partido ante la opinión pública. Lamentablemente, se nos está fugando militancia y valor que se está yendo a otro espacio. Eso es tremendamente grave. No hay humildad en la conducción partidaria, no hay autocrítica”.

Rincón hizo referencia a la fuga de militantes que experimenta la DC desde hace algún tiempo, con la salida de personeros tales como el gobernador Claudio Orrego, Patricio Walker y José Pablo Arellano.

“Camaradas, llega un minuto en que, al igual que en un matrimonio cuando hay violencia intrafamiliar, uno tiene que tomar decisiones, porque si no, se degrada y deja de ser una persona creíble ante la opinión pública. Nosotros lo hemos dicho con Matías (Walker), estamos en un periodo de reflexión (...). Yo lo que les quiero pedir, con profunda fraternidad -y yo cumplí, camaradas, 40 años de militancia- que cualquiera sea la decisión que tomemos, sea acogida con fraternidad y se entienda que desde donde estemos, nuestras decisiones van a ser pensando en nuestra familia y nuestro partido. Eso, camaradas”, finalizó con la voz quebrada.

Inmediatamente, buena parte de los asistentes al encuentro agradecieron sus palabras.

Captura de pantalla del chat del encuentro de la Democracia Cristiana.

Las palabras de la senadora se dan en un contexto en que ella, junto al extimonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, han deslizado la opción de formar un partido propio. En esta línea, la legisladora aprovechó la instancia para descartar sumarse a algún colectivo de derecha. “Yo quiero repetir algo que dijo Matías (Walker) y que lo reitera Joanna (Pérez), ninguno de nosotros ha pensado o está pensando en irse a algún movimiento de derecha, porque no está en nuestro ADN, en nuestra esencia”, sostuvo.

Sobre este último punto, el senador Walker sostuvo en el encuentro que “la idea de poder hablarle a Chile, hablarle a un electorado de centro, de centroizquierda, que hoy día está huérfano de representación política, ante la aparición de nuevos partidos, y ante nuevos movimientos de centro y centroizquierda, no podemos regalar ese espacio político. Por lo tanto, yo creo que es tan válido dar esa pelea en la junta nacional de noviembre, si es que esta directiva permite hacer debate”.

Por su parte, la diputada Pérez dijo que “nadie está pensando en irse a la derecha, pero sí a lo mejor a un proyecto, como ha dicho el gobernador Orrego, que incluso están pensando varios gobernadores en hacer movimientos y partidos regionales. Tienen todo el derecho. Pero nosotros también tenemos el rol de al menos entregar los últimos esfuerzos a una DC que por años ha entregado mucho al país (...). Yo lo que pido es que al menos hasta el 12 de noviembre nos mantengamos unidos, que al menos los que votan en la junta no se vayan”.

Una tesis para justificar el término

Otra intervención celebrada entre los asistentes fue la de la exsenadora y extimonel Carolina Goic. Partió su discurso marcando que “hemos sido de los partidos que tienen mayores y mejores liderazgos a lo largo del país. Perdimos uno superimportante: Claudio Orrego. A mí lo que me asusta es cuando empezamos a normalizar eso, y se empiezan a ir camaradas. He conversado con un montón, y ya, y se van, como pareciera que nos acostumbramos a eso”.

En este sentido, Goic no titubeó al sostener que “quizás es momento de que termine la DC, pero lo que no podemos hacer, porque ahí sí que nuestra historia lo demanda, es terminar por cansancio, es terminar de a goteo, es que nuestra gente se vaya así. O sea, si llegó el momento de una fractura dura, profunda y que quizás le hemos hecho todo el quite durante este tiempo, hagámosla en serio, pongamos la tesis sobre la mesa. O sea, honremos lo que hemos sido en la historia de Chile. Yo pienso que mi padre no me perdonaría por lo menos no tratar de hacer algo que marque un final digno para nuestro partido”.

“Quiero decirles con harto cariño que acá ya no sirve abrazarnos, ya lo tratamos tantas veces. Esa historia de desgaste es de hace mucho, mucho tiempo. Ya pasamos la línea, pasamos la línea. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos las caras con franqueza y decir qué término queremos dar o cómo enfrentamos algo que es una crisis mucho más profunda”, agregó Goic.

Además, antes de finalizar, la exsenadora propuso que algo que no se debiese aceptar es que la próxima junta nacional, que se llevará a cabo el 12 de noviembre, sea telemática. “Una crisis de esta envergadura requiere que nos miremos las caras”, dijo Goic.

En en esta línea, del encuentro se acordaron cinco “propuestas para debatir”. Estas son: que la junta sea cien por ciento presencial, el fortalecimiento de la mesa nacional “incorporando a una ‘personalidad’ (...) que sea aceptada por las dos grandes sensibilidades, además de integrar formalmente jefes de bancada parlamentaria”, fijar un piso de un 40% “para la disidencia partidaria en todas las comisiones que haya o sean designadas por el consejo o la mesa nacional”, “fijar claramente nuestra posición al gobierno de Boric”, y mantener encuentros permanente de la mesa y el consejo con las bancadas parlamentarias.