¿Gobernadores DC en fuga? Patricio Vallespín y Cristina Bravo se declaran en estado de reflexión tras renuncia de Orrego

“Espero que la salida de militantes no se produzca, aunque creo que van a ser casos aislados”.

Así se refería el presidente interino del Partido Demócrata Cristiano (DC), Aldo Mardones, a la salida de militantes de sus filas. El mismo día de la publicación de su entrevista en La Tercera, el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció su renuncia al partido después de 33 años de militancia. A través de una carta de dos páginas, el hoy ex-DC señaló que “nuestra “comunidad” partidaria simplemente pasó a ser irreconocible y hasta diría inexistente”.

Sin embargo, al interior de la decé se comenta que Orrego no estaría solo. De acuerdo a distintos parlamentarios y fuentes de la directiva, otros dos gobernadores -de los cuatro gobernadores que originalmente tenía la DC- han deslizado su renuncia a las filas de la colectividad. Se trata de Cristina Bravo (Región del Maule) y Patricio Vallespín (Región de Los Lagos).

Cercanos a este último, quien anteriormente fue diputado por tres períodos e intendente por la misma región, comentan que Vallespín ha señalado a su círculo que se siente distanciado del partido y que, por lo tanto, la salida es una opción que evalúa, aunque aún no es una decisión tomada. En todo caso, fuentes de la directiva comentan que el exdiputado “hace rato no hace vida partidaria”.

Consultado por La Tercera PM, Vallespín sostuvo que “en lo personal, estoy reflexionando desde dónde se puede hacer el mejor aporte al país. Históricamente, la DC ha sido un espacio para aquello (...). Pero sin duda que hoy los tiempos están más complejos, hay que ver qué instrumentos son más adecuados para contribuir a una mirada de cambio y transformación en moderación, como siempre ha sido mi planteamiento”.

“Los partidos tienen que revisar sus planteamientos, prácticas y alianzas. En ese sentido, la DC tiene que ir tomando esas definiciones. Seguiremos conversando con muchos actores, porque no hay ninguna definición tomada”, agregó.

Por su parte, Bravo reconoció que está “en reflexión”, un estado que comparten parlamentarios como Ximena Rincón y Matías Walker. Dice, además, que sabía de la renuncia de Orrego, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Sobre la salida de su par, sostuvo que “comparto las razones que (Orrego) tiene para renunciar e irse. Siento que hoy día el partido se ha deteriorado producto de las relaciones entre camaradas, cada vez son menos fraternas”.

En consideración del riesgo de salida de distintos militantes, algunos de los personeros del partido se han activado para contener a aquellos que han deslizado esta opción. Así lo han hecho, por ejemplo, el senador Francisco Huenchumilla, el extimonel Andrés Zaldívar y el exembajador Ricardo Hormazábal. Por su parte, Bravo aseguró que el único parlamentario que se ha acercado a ella con esta intención ha sido el diputado Alberto Undurraga. “Quería saber si iba a renunciar, le dije que por el momento no. Me dijo que él había hablado con Claudio (Orrego) y que él sí quería. Me habló de juntarnos en Santiago para lograr reconstruir (el partido)”, transparentó.

Pese a su estado de reflexión, Bravo aclaró que va “a esperar la junta que estamos autoconvocando para el 15 de octubre antes de tomar cualquier decisión. No es fácil irme, sobre todo cuando el partido no está en buenas condiciones. Voy a esperar a dar la pelea por dentro, ver cómo nos podemos reconstruir”. Además, Bravo contó que “los militantes de la región (del Maule) me preguntan qué vamos a hacer. Yo les digo que tenemos que estar, esperar a ver qué pasa (en la junta)”. En esta línea, ella afirmó que espera que de la junta, concebida como la máxima instancia de decisión partidaria, se logre consensuar ”la voluntad de reconstruir y trabajar en equipo, sin egoísmos”. De eso, dice, dependerá su permanencia en el partido.

Si bien se esperaba que la junta se realizaría este sábado, luego de que nueve expresidentes hicieran un llamado a juntar las firmas para autoconvocar el encuentro, el vicepresidente del partido, Gianni Rivera, sostuvo que el tribunal supremo del partido falló ayer en contra de la convocatoria de la junta, por lo que no se va a hacer en la fecha indicada. “Votamos en contra de que se invoque el articulo 19, letra d) del estatuto para fundar que no procede la realización de la junta nacional extraordinaria, solicitada por los integrantes de la junta nacional en ejercicio”, se lee en el fallo emitido por el tribunal supremo del partido.

“La convocatoria logró las firmas suficientes, más de la mitad de la junta firmó (...). Pero ha trascendido que el tribunal supremo (de la DC) ayer, cambiando la jurisprudencia que tuvo con respecto a la convocatoria de la junta para definir la posición del partido respecto al plebiscito de salida, ahora estaría bloqueando la junta nacional exigiendo un plazo de 30 días”, comentó -en privado- uno de los extimoneles del partido.

Cabe destacar que tanto Bravo como Vallespín, así como también Orrego, fueron partidarios del Apruebo en el plebiscito de salida. De hecho, firmaron una carta junto a otros 10 gobernadores en que explicitaron su apoyo por esta opción, y en que también destacaron los avances que implicaría el Estado regional propuesto por la Convención Constitucional.

Por otra parte, el gobernador Jorge Díaz (Arica y Parinacota) aclaró que él definirá si está o no en un “estado de reflexión” luego de la junta nacional. Por el momento, dice, continúa siendo democratacristiano. “Yo creo que la partida de un militante es significativa. No me parece que deba considerarse como un hecho aislado que (Orrego) se vaya. Espero que la junta tome ese camino de diálogo. Estaré expectante, porque desde ahí será el momento de tomar decisiones. Recién ahí veré si entro en un período de reflexión”, dijo.