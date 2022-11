Tribunal Supremo DC suspende militancia de Fuad Chahin por apoyar el Rechazo

Luego de que el pasado 1 de noviembre un grupo de militantes de la Democracia Cristiana solicitara al Tribunal Supremo (TS) del partido la expulsión del expresidente de la tienda Fuad Chahin por “contravenir la disciplina partidaria”, el organismo decidió suspender su militancia por 60 días.

Esto, debido a que Chahin fue un abierto partidario del Rechazo con miras al plebiscito constitucional del 4 de septiembre pasado, a pesar de que la Junta Nacional (JN) del partido había decidido apoyar la opción Apruebo, la que finalmente sufrió una aplastante derrota.

La presentación fue realizada por los militantes DC Homero Varela, María Antonieta Escobar, Galo Maureira, Heraldo de Pujadas, Jessica Sepúlveda, Misael Peña, Irene Celis, Cecilia Montt, Francisco Javier Garay, Juan Manuel Sepúlveda, Luis Platoni, José Soto, Marta Elvira Caballero, Patricio Gil, Ricardo Andrade, Alma Alvaradejo, Flavio Garrido, Eduardo Reveco, María Oriana Escobar, Luis Hidalgo y Jorge Consales Carvajal.

Según el fallo del TC, la denuncia se funda en “graves faltas a la disciplina partidaria al haber desconocido el acuerdo ya referido de la JN y haber trabajado públicamente por la opción contraria. No satisfecho con lo anterior, dicho militante ha continuado con una campaña de desprestigio y de ofensas a la institucionalidad del partido, representada principalmente en este caso por la Directiva Nacional que legítimamente preside los destinos de nuestro partido cuya elección fue sancionada por el propio TS”.

El texto agrega que se declaró admisible la denuncia contra Chahin que “por sí tiene suficiente gravedad por hechos verificados con publicidad, como para abrir cuaderno disciplinario en contra del camarada denunciado”.

“Se acoge la solicitud de suspensión de los derechos de militante del camarada Fuad Chahin Valenzuela por un periodo de 60 días hábiles prorrogables, conforme lo prescribe el artículo 2º literal d) del Reglamento de Procedimientos de los Tribunales Partidarios, el que dispone que “en cualquier etapa de la causa, y aun antes de su inicio, el Tribunal podrá suspender preventivamente al militante en su condición de tal o del cargo partidario que detente o prorrogar la suspensión que se hubiere decretado, hasta por un tiempo no superior a sesenta días hábiles prorrogable, cuando a su juicio la gravedad de los hechos en que éste aparezca involucrado, así lo justifique.”

Asimismo, el TS entregó a Chahin un plazo de 10 días hábiles desde la notificación del fallo para que el acusado presente los descargos y/o antecedentes y medios probatorios que estime conveniente.

Chahin: “El TS no tiene ninguna legitimidad”

Tras conocer el fallo, Fuad Chahin indicó que “la verdad es que es bastante esperable, yo he dicho que hace rato no existe este TS, no tiene ninguna legitimidad, no está legalmente constituido y tal como lo han señalado los mismos miembros que han renunciado últimamente, actúa completamente al margen de la ley y de los estatutos, como una especie de sicarios de la conducción política de turno, como una especie de policía política”.

Agregó que “lo hacen porque mañana (viernes) vence el plazo para inscribirse como candidato al Consejo Nacional y me habían pedido que me inscribiera. Saben que gano como primera mayoría, por eso no quieren que compita”, destacó.

Finalmente, sostuvo que “no sé si vale la pena iniciar las acciones legales correspondientes y también recurrir ante la justicia, porque un partido que no resguarda el más mínimo estado de derecho interno, la verdad es que es un partido que está en una decadencia total y absoluta”.

Por su parte, el jefe de bancada DC, Eric Aedo, se sumó a las críticas al fallo del TS, al señalar que la medida tiene “visos de operación política”.

“La misión de un tribunal en toda sociedad, en toda colectividad, es impartir justicia y preservar la paz al interior de esa comunidad. Cuando un tribunal se convierte más bien en un tribunal de uso político, genera problemas al interior de cualquier comunidad o colectividad”, sostuvo el parlamentario.

“En ese sentido, la sanción que se ha aplicado a Fuad Chahin (…) más bien tiene visos de operación política más que de impartir justicia, y por eso genera ruidos al interior de la colectividad”, agregó.

Aedo concluyó señalando: “que se aplique esta sanción a pocos días de que se realice una junta nacional tiene más bien las características de acallar críticas más que de impartir justicia. Yo espero que prevalezca el sentido común en quienes son parte hoy de este Tribunal Supremo que está vencido y que no sigan ahondando la crisis al interior de la DC”.