La íntima celebración de Navidad que tuvo Pedro Pascal junto a su familia en Chile

Hace unos días se supo que el actor chileno, Pedro Pascal, había llegado a Chile para pasar la Navidad con su familia, y este domingo por la noche se dieron a conocer algunas fotos, donde aparece junto a su hermana quien es actriz, Lux Pascal y el actor José Antonio Raffo.

El actor protagonista de las series The Mandalorian y The Last of Us, había sido visto en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez donde se dio tiempo para tomarse fotografías con algunos de sus fanáticos.

Es así como durante la noche de Navidad, fue su tía, Inés Pascal, quien compartió una imagen con su sobrino. La familia pasó las fiestas en La Laguna en Valparaíso.

“Amaneciendo por aquí con este sol. Felicidades, Chile porque esta joya es nuestra”, señaló su tía en la publicación, donde se aprecian dos fotografías abrazando por la espalda al actor. En una de ellas, aparece besándole una mejilla.

Además, a través de Instagram, su hermana Lux compartió otra imagen de la familia completa cenando.

Cena navideña de Pedro Pascal.

Pedro Pascal sumará un nuevo rol emblemático tras ser parte de los universos de Star Wars, Game of Thrones y el universo DC. El insider Daniel RPK reportó que el actor chileno estaba en conversaciones para interpretar a Reed Richards, también conocido como el Señor Fantástico, el líder de los Cuatro Fantásticos.

Posteriormente, fuentes como The Holllywood Reporter indicaron que el trato aún no estaba cerrado y dependía de la ajetreada agenda de Pascal, pero desde /Film aseguran que el trato ya está cerrado y Pascal será el Reed Richard del Universo Cinematográfico Marvel.