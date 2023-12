De Christina Aguilera al Príncipe Harry: lo más buscado en Google en Libros y Música durante el 2023 en Chile

Como todos los años, el popular buscador Google reveló las principales tendencias de búsqueda de las personas en Chile durante 2023, en comparación al anterior, entre quienes volcaron sus inquietudes en la herramienta. Esto en el ejercicio llamado El Año en Búsquedas, que según señalaron de la compañía a Culto: “Es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet”.

Para realizar el listado, aseguran: “Revisamos la agregación de miles de millones de consultas a lo largo del año y las categorizamos basados en cómo nuestros sistemas entienden el tema, la persona o el momento. Las tendencias de búsqueda son las consultas que tuvieron un alto aumento en el tráfico durante un periodo sostenido en 2023 en comparación con 2022″.

“Para crear los listados del año utilizamos los datos de Google Trends, filtramos el spam y las consultas repetidas con el objetivo de obtener las listas que mejor reflejen los momentos que definieron el 2023″.

En esta ocasión, y tal como lo hizo con las películas más buscadas del 2023 -que recayeron en Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Barbie, de Gret Gerwig- el buscador se focalizó en el área de los Libros y la Música. A continuación, y en exclusiva para Culto, dejamos el detalle.

Los libros más buscados en Google de 2023

En este ítem, el volumen que se llevó la mayor parte de las miradas fue el volumen En la sombra, la muy comentada autobiografía del Príncipe Harry. Publicada por el sello Plaza & Janés, se transformó casi de inmediato en un fenómeno editorial. En la plataforma Buscalibre estuvo disponible en preventa desde el día lunes 9 de enero y en menos de 24 horas se vendieron más de 400 ejemplares, y además, en menos de 48 vendió 800 unidades, agotando la primera tanda, la de preventa, lo cual obligó a generar una segunda. Esto hizo que se posicionara como el más vendido de la historia de la plataforma en el país.

En la sombra es un volumen bastante revelador, ya que en sus páginas, el Príncipe comenta que solía ser llamado “el repuesto” debido a su condición de segundo hijo de los reyes de Gales, y que sucedería a William si es que a este le pasara algo. Que mantiene una relación distante relación con William, que mató a 25 talibanes como piloto de helicóptero en Afganistán. “No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, que su padre, el rey Carlos III, sentía celos de sus nueras, Meghan y Kate por el protagonismo que tenían, además de un particular encuentro con las Spice Girls, entre otras perlas.

Príncipe Harry

En segundo lugar, se encuentra el último volumen de la saga de libros Arsenio Lupin, caballero ladrón, de Maurice Leblanc, orientada sobre todo al público juvenil, y que fue llevada a formato serie a través de Netflix. Este 2023, la “Gran N” estrenó su tercera temporada 3 el pasado 5 de octubre de 2023. Esta temporada de 7 episodios está inspirada en los libros de Maurice Leblanc sobre el caballero de guante blanco Arsène Lupi. Protagonizada por Omar Sy, cuenta la historia de Assane, quien trata de adaptarse a una nueva vida clandestina sin su familia.

En tercer lugar se ubicó otro libro dirigido al público juvenil, Culpa mía, de Mercedes Ron, publicado en 2018 por el conglomerado Random House, y que es el primero de la trilogía Culpables. La historia trata sobre Noah, una adolescente que es obligada por su madre a vivir con su nueva pareja, un millonario. Noah descubre que su padrastro es un hombre peligroso que esconde una doble vida.

Debido a su popularidad en Wattpad, Culpa mía fue adaptada a película, y fue estrenada precisamente este 2023 a través de Amazon Prime, protagonizada por Nicole Wallace, Gabriel Guevara y Marta Hazas. Por ello fue tan buscada en Google.

Las mayores búsquedas en Música

En el plano musical, la cantante más buscada en Chile durante el 2023 fue Christina Aguilera, quien se presentó con un show contundente en la quinta noche del Festival de Viña el pasado 23 de febrero. Fue el número de arranque de la noche. “Sin lugar a dudas, es uno de los mejores números anglos que han pasado por el Festival en toda su historia”, señaló la reseña de Culto.

En la ocasión, cantó sus principales hits e incluso las canciones en español de su disco Mi reflejo que la hicieron popular. Dicha popularidad se reflejó en el rating: marcó 35,7 puntos online, con peak de 39,4 a las 22.51. Con estas cifras, significa que obtuvo un 11% más de sintonía que el número anglo de Viña 2020, Maroon 5 (32,1) y se transformó en el artista musical más visto de Viña 2023. Además, tuvo otras dos presentaciones a tablero vuelto en el Movistar Arena.

Christina Aguilera en Chile.

En segundo lugar de las búsquedas se ubicó la colombiana Shakira. La estrella tuvo un 2023 difícil marcado por la recta final del juicio que la enfrentó a la Hacienda española y que casi le cuesta su carrera. Este año, producto de un acuerdo con la Fiscalía, la artista reconoció un fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014, con eso consiguió no entrar en prisión. Con ello, cerró un proceso que la llevaba arrastrando desde 2018 cuando fue acusada de evasión.

Pero también hizo noticia en la música. A partir de su bullada separación en 2022 de su exmarido, el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira convirtió su pena y frustración en un hit, tal como en otras canciones recientes, como Te felicito y Monotonía. Se unió al argentino Bizarrap en la BZRP Music Sessions #53, estrenada el 11 de enero y ahí se lanzó con todo contra Piqué. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. Al hueso. Tanto fue así que la letra de la tiradera ocupa el segundo lugar entre las letras de canciones más buscadas en Google, solo superada...por la misma Shakira y su canción Acróstico.

En tercer lugar de las búsquedas musicales, se encuentro que también pasó por el Festival de Viña, el mexicano Alejandro Fernández. El artista, según la reseña de Culto, devolvió la canción romántica a la Quinta. “Con un repertorio diverso, de música mexicana a balada romántica, el artista abrió la tercera jornada del Festival de Viña ante una devota audiencia adulta y femenina”. Sin embargo, su presentación tuvo dos comentados momentos: el primero, el haber cantado Mátalas, canción de 2003 que formó parte de su repertorio en la Quinta Vergara.

El intérprete mexicano cambió el título del tema a Ámalas, pero mantuvo una de sus estrofas más cuestionadas, la que reza “Si quieres disfrutar de sus placeres / Consigue una pistola si es que quieres / O cómprate una daga si prefieres / Y vuélvete asesino de mujeres / Mátalas, con una sobredosis de ternura”. Eso, causó la reacción de la ONG Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se manifestó en la misma noche por la interpretación, acusándola por medio de redes sociales de “hacer apología de los femicidios”. En respuesta a las críticas, el compositor original de la balada Manuel Eduardo Toscano anunció una modificación a su letra.

Foto: Dedvi Missene.

La segunda, algo más jocosa, un filtreo que tuvo el cantante con la modelo Rubia Soraes, al momento en que la mujer le entregó la gaviota de plata del certamen. Al momento de recibir el trofero casi al final de su presentación en el Festival de Viña, el mexicano Alejandro Fernández fue protagonista de un particular momento. Al acercarse la modelo, el cantante la abrazó y a continuación le lanzó coqueto: “Hay que gaviotota...¿tú eres la morenaza gaviota?”. Luego lanzó un “¡Celebremos como los campeones!”.