¿Dedicada a Piqué? el misterioso silencio de Shakira sobre Te Felicito

Son días complejos para Shakira. Hace algunas semanas, la Audiencia de Barcelona rechazó un recurso interpuesto por sus abogados para evitar su procesamiento por delitos tributarios contra la Hacienda pública española por un total de 14,5 millones de euros.

La clave del juicio está en la residencia fiscal de la cantante. Una querella de la Fiscalía en 2018, estableció que la colombiana dejó de tributar en España entre los años 2012, 2013 y 2014, a pesar de que, aseguran, le correspondía por residir en la península.

Mientras, su vida personal no va mucho mejor. A comienzos de junio se confirmó la separación de su esposo, el futbolista Gerard Piqué, tras 12 años de relación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló el breve comunicado.

A la vez, la artista lanzaba el sencillo Te felicito, una canción a dúo con el ídolo Rauw Alejandro que se posicionó entre los primeros 20 puestos delTop Global. Una composición, en que figuran algunas frases que pueden leerse como una expresión de sus difíciles días. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso” canta en su primera estrofa.

En charla con Europa Press Reportajes se le preguntó por el rumor de que el tema está dedicado a sus días más difíciles con Piqué, sin embargo, la agencia detalló que “la cantante guarda silencio y cuando le seguimos preguntando por la cantidad de seguidores que está consiguiendo estos días, hace gestos a su hermano Tonino”.

Lo más reciente de la mujer de Pies descalzos, es el sencillo Don’t you worry. Una colaboración junto a Black Eyed Peas (con quienes ya trabajó en el viral Girl Like Me) y el músico francés David Guetta. En su letra transmite algo de optimismo, como si quisiera dejar en el claro que busca salir del atolladero. “No te preocupes. No te preocupes por nada. Porque todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me siento tan vivo, voy a vivir mi mejor vida”.