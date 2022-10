Monsalve respalda actuar de carabinero que disparó a sujeto en un procedimiento en Talagante: “El uso proporcional de la fuerza tiene que darle ventaja al personal policial”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se refirió este lunes a lo ocurrido el fin de semana en la comuna de El Monte -provincia de Talagante-, donde un carabinero le disparó en la pierna a un hombre que intentaba agredirlo con un bloque de cemento.

El hecho se registró el sábado, mientras personal policial realizaba un procedimiento de fiscalización a la persona, tras recibir una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar (VIF). El sujeto posteriormente fue detenido.

Luego de anunciar el desbaratamiento de una banda criminal que transportaba droga desde el norte, el subsecretario del Interior respaldó el actuar del carabinero y afirmó que el uso proporcional de la fuerza debería concederle “ventaja” a la policía.

“El respaldo a Carabineros en la lucha contra la delincuencia es total, y no son solo palabras. Ahí está el presupuesto para la nación para el 2023, y también las decisiones que hemos tomado durante el transcurso del 2022, con el objeto no solo de hacer palabras el respaldo a Carabineros, sino que dotarlo de capacidad operativa para proteger a la población”, expresó Monsalve.

“El uso proporcional de la fuerza tiene que darle una ventaja al personal policial. No es que se vaya a usar el mismo nivel de fuerza sino que, justamente, la policía tiene que usar un nivel de fuerza superior para poder reducir y controlar a quien está cometiendo el delito”, expresó, agregando que “es lo que ocurrió en este caso en Talagante”.

Además, remarcó que el uso de armas de fuego por parte de Carabineros “está reglada”, añadiendo que “por supuesto en las condiciones que está reglada el uso proporcional de la fuerza la pueden usar”.

El subsecretario del Interior también apuntó a “salir del mito de que Carabineros no puede usar armas automáticas, no hay ninguna norma que le impida a carabineros el uso de armas automáticas”, dijo, y explicó que según los niveles que “corresponde, por supuesto, que Carabineros use armas automáticas”.

El domingo, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez también había manifestado su respaldo a la acción del funcionario policial, asegurando que el proceder se ajustaba a derecho y a la legítima defensa.

“Esta acción se ha desarrollado en el marco de la legítima defensa por un funcionario capacitado, que cumplió con el protocolo institucional, respondiendo de forma proporcional y evitando lesiones de mayor gravedad. Ante esta situación, respaldamos la medida, la que se ajustó a derecho y a la defensa del oficial”, expresó.