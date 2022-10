Boric advierte que “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”

Este viernes, desde Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric, abordó la crisis migratoria y de seguridad que vive el país, en ese sentido, afirmó que “hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por Ley de Drogas”.

Con todo, aseguró en diálogo con Radio Sol, que no van a “permitir que acá se siga instalando la droga, Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga, hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido de esto y lo vamos a combatir con mucha fuerza”.

Mientras que, advirtió tajantemente que desde el Gobierno “vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar”.

Por otra parte, el Mandatario explicó respecto a las expulsiones de migrantes, que “cuando una persona ingresa por un paso irregular y está en condición migratoria irregular en Chile, hay un procedimiento judicial”, por el cual debes “notificar a la persona de que se inicia el procedimiento de expulsión”.

Pero, puntualizó, que existe un “problema” que radica en que las personas “no tienen domicilio conocido y eso lo saben, no puedes notificarlo y, por lo tanto, el procedimiento no se inicia”.

Asimismo, recalcó que “es una cuestión jurídica que es importante del resguardo del debido proceso, pero que se ha transformado en un vacío ilegal que termina inhabilitando la facultad del Estado de expulsar a quienes cometen delitos”.

Es por ello, que Boric señaló que presentaron una iniciativa para “notificar por carta certificada o por correo” sobre la expulsión, “lo que significa que una vez emitida la notificación cinco días después se entiende por notificado, aunque esta persona no lo haya recibido, y eso permite iniciar el proceso de expulsión, que insisto queda en mano de los tribunales”.