El duro mensaje de Gabriel Boric a los extranjeros irregulares en Chile: “O se regularizan o se van”

Un duro mensaje a los extranjeros que se encuentran de forma irregular en Chile envió este jueves el Presidente Gabriel Boric. En el marco del segundo día de su gira por la Región de Antofagasta, el Mandatario encabezó una sesión de trabajo con las principales autoridades locales y fue en este contexto que abordó diversas preguntas de la prensa.

Una de ellas fue respecto a qué pasaría con los extranjeros que se vieran involucrados en delitos. Esto, a raíz del ataque a Carabineros que protagonizó un grupo de foráneos en Puerto Montt.

En segundo lugar, fue consultado por los “rucos” -moradas improvisadas de migrantes- que se han instalado en Antofagasta.

Justamente sobre este último punto, el Jefe de Estado aseguró que “el tema de los rucos en particular, uno no puede satisfacerse solamente con la pretensión de sacarlos un día de un lugar. Por eso la respuesta es más complicada, por eso es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas”. Fue ahí que Boric envió el duro mensaje: “A quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir”.

“Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley y, por lo tanto, ese es un trabajo que tiene como prioridad nuestra delegada (presidencial), que va a hacer un trabajo sectorial con Salud, Desarrollo Social”, agregó.

Luego el Mandatario planteó que “necesitamos construir más albergues, ver si hay redes familiares en otros sectores de Chile. Pero tenemos que dar soluciones definitivas, no sencillamente para que vuelva a aparecer 30 metros más allá. Por eso es una pega más compleja”.

“Nosotros acá tenemos que dar señales claras, categóricas y sin doble estándar. No vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país”, cerró el Presidente.

Respaldo a Carabineros

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado hizo eco de una publicación en la que que choferes de delivery de Iquique anunciaron una marcha y un “paro forzoso” si es que Carabineros continúa fiscalizándolos. “Somos personas que tenemos licencia, otros que no tenemos documentación, pero igual estamos trabajando. Nos vamos a ver a la decisión de un paro forzoso hasta el lunes, no estamos haciendo nada malo”, fue la declaración de una migrante con la que se encabezaba el posteo.

Como respuesta, el Mandatario dio un contundente respaldo a la institución policial y remarcó que quienes no cumplen la ley deben responder ante la Justicia.

“Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla. Y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo. En Chile quien no cumple la ley debe responder ante la Justicia, le guste o no”, afirmó.

En la víspera, y también en el marco de la gira, Boric había anunciado el miércoles mayores recursos para enfrentar el crimen organizado. En concreto, 640 millones de pesos para la Región de Antofagasta como recursos “para fortalecer la vigilancia, la fiscalización, el control que se realiza en los pasos fronterizos, las carreteras, los buques y los contenedores marítimos”. “No queremos que la droga siga avanzando”, expresó ese día el jefe de Estado, agregando: “no queremos delincuentes y a ellos los vamos a perseguir, no importa cuál sea su nacionalidad, pero acá no vamos a estar exportando delincuencia”.