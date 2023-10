“Antidemocrático” y “poco responsable”: oposición rechaza dichos de senador Quintana sobre texto constitucional

A solo un día de que el Consejo Constitucional entregue su veredicto sobre la propuesta de nueva Carta Magna, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana dio luces sobre la postura que adoptará para el plebiscito del 17 de diciembre. “Se me hace insufrible imaginarme en la urna votando a favor”, dijo en entrevista con La Tercera.

El senador, además, advirtió que “una Constitución más a la derecha que la actual puede ser el detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el de 2019″.

Ante esto, algunas figuras de sectores no alineados y oposición expresaron sus reparos a lo expuesto por el timonel del PPD.

“El senador Quintana demostró responsabilidad con Chile en su rol de presidente del Senado para la crisis del estallido de octubre de 2019, siendo clave en un acuerdo que permitió canalizar la crisis. Decir que un triunfo del a favor puede causar un estallido, se parece más al Jaime Quintana de la retroexcavadora, que al político responsable que cumplió un rol en la crisis del 2019″, aseveró el timonel de la UDI, Javier Macaya en alusión a los dichos de Quintana, en 2014, cuando -años antes del estallido- abogaba por “poner aquí una retroexcavadora” para “destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura” mediante una nueva Carta Fundamental.

Macaya hizo un llamado al presidente del PPD y ”a todo el socialismo a decirle la verdad a los chilenos: buscan desesperadamente una noche de triunfo. No se desgasten en explicaciones, como la ausencia de la ‘minería metálica y no metálica’ y otras observaciones absurdas al texto constitucional. Si estuvieron por el apruebo para reformar en un ejercicio refundacional como el anterior, su posición de hoy solo se justifica en las encuestas”.

La presidenta de Evópoli y consejera constitucional, Gloria Hutt, dijo que “hay elementos complejos” en los dichos de Quintana. “Por ejemplo, eso de ‘una Constitución de derecha’. Que haya mayoría de derecha en uno de los órganos del proceso, no significa que sea una ‘Constitución de derecha’. Hay que recordar que más de la mitad de los artículos se aprobaron con votación transversal y a lo largo del proceso se fueron mitigando todos los elementos que podrían considerarse ‘identitarios’, y de eso doy fe porque he sido parte activa en ese proceso”, explicó.

Por su parte, el senador Felipe Kast (Evópoli) dijo que “el senador Quintana tiene todo el derecho a ir por la opción que a él mejor le parezca, pero uno esperaría que defendiera su postura de manera honesta, responsable y sin amenazas sobre un nuevo estallido. Eso solo contribuye a sembrar miedo en la ciudadanía y es además, profundamente antidemocrático, pues intenta coartar a las personas a poder decidir en total libertad”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper manifestó que las declaraciones de Quintana, “dejan claro que no hay mayor argumentación de fondo, sino simplemente consignas políticas. Instamos a mayor reflexión y responsabilidad, porque es hora de cerrar el capítulo constitucional y no buscar excusas”.

Mientras que el jefe de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, señaló que los dichos del timonel del PPD, apuntan a que “ellos no rechazaban la Constitución escrita por cuatro generales, o en dictadura, o que cuestionaran su pecado de origen, como se estableció, sino que tampoco quieren una constitución hecha en democracia, participativa, con la participación del pueblo, representativa, voto a voto, como se hace en las democracias liberales. Lo que ellos quieren es construir una Constitución que los interprete a ellos solamente y no a la gran mayoría del país”.

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, indicó a través de la red social X que “en el proceso del 4 de septiembre de 2022 alguien dijo que si no se aprobaba el texto se provocaría un nuevo estallido. Repetir esas afirmaciones no ayuda en tiempos en que la política debiera dar esperanza y seguridad. No comparto las amenazas de caos de un presidente de partido de gobierno”.

El compañero de tienda de Rincón, Matías Walker, sentenció que “los chilenos deben decidir libremente si votan a favor o en contra la propuesta constitucional, sin coacción de ningún tipo. La advertencia que sugiere un presidente de un partido oficialista como el senador Quintana, me parece poco responsable. Discutamos sobre la base de contenidos”, sostuvo.

Frente a las críticas, el mismo Quintana salió a responder a través de redes sociales. Y, en una réplica directa al posteo de la senadora Rincón, escribió que “quienes ya decantaron por aprobar una Constitución moralista y que recorta derechos, deben ser claros en los riesgos que eso implica. Defiendan lo bueno (en mi entrevista reconozco algunos aspectos), pero no nieguen que extremar el marco institucional puede traer más inestabilidad”.