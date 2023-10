Robo a vivienda de senadora Vodanovic: detienen a sujeto por el delito de receptación

Este domingo Carabineros detuvo en la comuna de Macul a un sujeto por el delito de receptación de diferentes especies que fueron sustraídas en el robo a la casa de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

La investigación llevada a cabo por el Departamento de OS9 se realizó en base al análisis de cámaras de video y también al testimonio de un conductor de una aplicación de transporte.

“Es una persona de una aplicación de transporte, el cual señala que, desde ese mismo domicilio que fue víctima del delito de robo, traslada a un grupo de personas hacia la comuna de Macul, y los deja en otro domicilio. Y estas personas portaban diferentes elementos, que a él le llamó mucho la atención”, detalló el coronel Mauro Pino, jefe Departamento OS9 de Carabineros.

En ese contexto, se informó al Ministerio Público de los antecedentes, y es ahí que “se hacen diferentes diligencias investigativas y ya en la madrugada se hace un ingreso con honor de judicializarse a ese domicilio y se puede detener una persona por el delito de receptación y también recuperar diferentes especies las cuales fueron reconocidas por la víctima del delito de robo a su domicilio”, señaló el personal policial.

En el inmueble, Carabineros detuvo a dos sujetos al momento de ingresar. El segundo detenido era un hombre que se encontraba en el lugar y mantenía orden vigente por robo con violencia y porte de munición.

Robo a la senadora Vodanovic

Cabe recordar que la detención de este sujeto es por tener en su poder especies que sustrajeron de la casa de la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, ubicada en la comuna de Ñuñoa, las cuales estaban avaluadas en tres millones de pesos aproximadamente.

Si bien, al momento del robo no se encontraba ninguna persona en el domicilio, la senadora expresó que su casa no fue la única afectada del sector: “No puede ser que en la noche de ayer, aparte de mi casa, acá en el sector haya habido gente maniatada, personas que no tuvieron la fortuna que tuve yo de no estar en la casa”, agregó la timonel del PS.

Junto con ello, Vodanovic emplazó al Poder Judicial en conversación con Meganoticias, indicando que “No puede ser que el Poder Judicial, en muchos casos, considere atenuantes, o considere que no hay pruebas suficientes, porque el alto estándar con que se maneja este asunto termina con los delincuentes en la calle y la ciudadanía encerrada”.