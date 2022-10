Gobierno pone “suma urgencia” al proyecto que restablece el voto obligatorio

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, informó este miércoles que el gobierno decidió ponerle suma urgencia al proyecto de reforma constitucional que busca reinstalar el voto obligatorio en los eventos electorales del país.

“Nos parece que es una realidad y está con el sentido común de las personas el hecho de que la participación ciudadana, en el ámbito cívico de elección de autoridades, es una obligación. Tal como hay derechos ciudadanos, también hay deberes ciudadanos”, expresó la secretaria de Estado al momento de anunciar la decisión del Ejecutivo.

Se trata de una reforma constitucional cuyo origen está en dos mociones refundidas presentadas en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en 2021 -en general y en particular- por el hemiciclo. La iniciativa es discutida actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Matías Walker (DC), y se encuentra en su segundo trámite constitucional, luego de haber sido aprobada en general en la Cámara Alta.

De momento, está en proceso de recibir indicaciones hasta el jueves 13 de octubre, día en que será votada en particular en la instancia. Tras informar la suma urgencia este mismo miércoles, en el Senado calculan que en la comisión de Constitución el proyecto se estaría votando el 18 de octubre y en sala a la semana siguiente. Como probablemente se le realizarán cambios, pasará a la Cámara, donde podría demorar dos semanas más.

DC condiciona acuerdo constituyente a la aprobación del voto obligatorio

El anuncio del gobierno se da a dos días de que un grupo de personeros de la Democracia Cristiana (DC) que estuvieron por el Rechazo condicionaran un acuerdo constituyente a la aprobación del voto obligatorio, para que éste sea una condición en todas las elecciones que el proceso contemple.

Fue la senadora Ximena Rincón, junto a su par Walker, los diputados Eric Aedo, Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez y el vicepresidente del partido, Gianni Rivera, quienes dieron cuenta esta semana de la postura frente a las tratativas.

“No vamos a avanzar en ningún aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que en cada una de las partes de este proceso, y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país, van a tener que contar con voto obligatorio”, señaló la legisladora. Además, emplazaron al gobierno para que se le pusiera urgencia inmediata al proyecto.

Luego de que se conociera la determinación de La Moneda de dotar de urgencia la iniciativa, el senador Walker “valoró” la decisión del Ejecutivo. Al mismo tiempo, insistió en que como sector quieren “establecer el principio absoluto de la obligatoriedad del voto, sin excepciones, igual como lo tuvimos en el plebiscito del 4 de septiembre”, enfatizando que “queremos que sea un principio incorporado para todo el proceso constituyente”.

Ese sector de la Democracia Cristiana no había sido el único que había puesto sobre la mesa el amarre de las conversaciones por una nueva Constitución con el sufragio obligatorio. En la mañana, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, también había advertido que no iban a “firmar nada que no contenga el voto obligatorio en cualquier instancia electoral que venga”.

En la semana, tras el emplazamiento de la DC, desde La Moneda ya habían dado una señal de apertura. El lunes, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, había asegurado que el voto obligatorio “llegó para quedarse” y que como Ejecutivo no tenían “ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa”.

“Entendemos que es importante que estos diálogos se den con voluntad para avanzar con el sentido de urgencia ciudadano (...) para que esto se despeje y exista certidumbre”, agregó en esa oportunidad.