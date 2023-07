Rodrigo Vergara por tasa de interés: “Llegó el momento de que el Banco Central comience a soltar amarras”

La tendencia a la baja de la inflación y la caída en las cifras de crecimiento económico en Chile son señales para que la tasa de interés comience a descender tras alcanzar un nivel máximo de 11,25%, según estimó el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

“Llegó el momento de que el Banco Central comience a soltar amarras (...) Yo creo que es lo natural y el Banco Central lo dijo en su momento, de que están pronto a una baja”, señaló Vergara en una conversación en Icare.

En ese sentido, Vergara se mostró confiado de que el ente emisor dé inicio al proceso de relajamiento de la tasa. Esto, en línea también con las expectativas del mercado. “Lo más probable es que la política monetaria comience a soltar amarras y se empiece a ver la baja de interés”, reiteró.

Vergara argumentó ello en base a que ve que la inflación “va a bajar relativamente rápido”. El economista proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 12 meses más se va a ubicar cercano o por debajo del 4% y que, con esa cifra, no se justifica el nivel de tasa actual. “Yo no veo grandes riesgos para la inflación, va claramente hacia la baja”, enfatizó.

En tanto, el exlíder del ente emisor alertó que otra razón para bajar la tasa es para ayudar a una economía que muestra cifras a la baja en temas de crecimiento: “Estamos con una economía estancada, llevamos un año y medio con la economía estancada (...) la economía viene con mucha debilidad y lo más probable es que el segundo trimestre sea negativo nuevamente.”

Sin embargo, Vergara planteó su visión sobre el futuro de la tasa valorando la gestión de política monetaria del Banco Central.

“Es la pega que tenía que hacer el Banco Central, yo creo que ha hecho bien su trabajo. La verdad que había que hacer el ajuste y se produjo. Ahora lo que viene es comenzar a soltar amarras para que la economía empiece, en algún momento, a tomar cifras de crecimiento un poco más altas”, añadió.

Escéptico sobre el pacto fiscal

En otro tema, Vergara no proyectó un buen futuro para alcanzar hoy el pacto fiscal que busca lograr el gobierno del Presidente Gabriel Boric por medio de medidas procrecimiento, mejor eficiencia del gasto del Estado, mayores estándares de transparencia y alzas de impuestos, un punto que no logra acuerdos entre los diversos sectores.

“Se partió con una mala reforma tributaria que afectaba el crecimiento y muy cargada a los impuestos del capital. Chile tiene una carga tributaria de ingresos del capital bastante alto y con esta reforma se afectaba la inversión, la productividad y el crecimiento. Además, este proyecto no tenía los votos en el Congreso y así y todo el ministro se tiró con esa reforma. Y bueno, le fue como le fue, cometió un error y se ha tratado de enmendar ese error”, dijo.

Ante este contexto, el hoy investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) valoró la agenda que está promoviendo el gobierno sobre medidas en favor del crecimiento: “Me parece bien que se haya vuelto ese tema tan importante y clave. Sobre la mesa no estaba. Yo creo que el ministro Marcel en algún momento reconoció que no habían puesto ese tema sobre la mesa, pero desgraciadamente ha corrido mucha agua sobre la mesa y no sabemos si los errores pasados ya le cobraron la cuenta”.

“Los tiempos son muy importantes y si yo desperdicio una oportunidad, no sé si la vaya a tener de nuevo. Ojalá me equivoque, pero soy escéptico a la posibilidad de ver un acuerdo”, agregó sobre la posibilidad de que el pacto fiscal vea la luz, en base a que el próximo año hay elecciones.

Sobre el impacto que genera en la recaudación una mejor eficiencia del gasto por parte del Estado, Verga sostuvo que es difícil estimar el monto que efectivamente se puede lograr, pero que de igual forma aporta: “No hay que tampoco exagerar: en un pacto fiscal uno podría hablar de alrededor de medio punto del PIB que viniera de recorte del gasto y de mayor eficiencia del gasto”.

En ese sentido, el economista apuntó que, pese a que no sea la medida con que se puede financiar la agenda social en materias como pensiones, seguridad y salud, entre otros temas, si era, según su juicio, un buen precedente para partir la discusión de una reforma tributaria.

“Si quiero subir los impuestos, es importante mostrar que además estoy comprometido con el buen uso de esos recursos”, concluyó.