La trastienda del cierre de DiDi Food en Chile

El viernes de la semana pasada, a las 14 horas y 46 minutos, DiDi Food envió un correo electrónico masivo a sus clientes en Valparaíso y Santiago, avisando que la compañía podría fin a sus operaciones en Chile.

La gigante china tecnológica, en cuya propiedad se encuentran inversionistas de la talla de Apple, Alibaba y SoftBank, dejará de operar su división de reparto de comida a un año y dos meses de su puesta en marcha. El anuncio provocó la sorpresa de sus usuarios y partners (restaurantes y repartidores), quienes se ven afectados directamente, pero también de sus propios trabajadores, quienes guardaban la esperanza de revertir el escenario interno adverso.

DiDi Food es la última aplicación tecnológica foránea en ingresar a Chile. La plataforma desde su puesta en marcha, el 26 de abril de 2022, enfrentó una fuerte competencia con plataformas con vasta experiencia en el mercado chileno: PedidosYa (2009); Uber Eats (2017) y Rappi (2018).

En seis meses, DiDi Food ha emprendido la retirada en tres países: Brasil, República Dominicana y Chile. En enero de 2023, dejó de operar en el gigante sudamericano la aplicación llamada “99Food”. La plataforma de movilidad china opera en Chile desde el 24 de mayo de 2019, en el mercado de transporte de pasajeros, a través de “DiDi Express” y “DiDi Taxi”. Hoy DiDi Movilidad está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, México y Perú.

El anuncio del cierre provocó el despido de 60 personas, ligadas a los sectores de comercial y soporte tecnológico. El jefe a cargo del área comercial de DiDi Food, el ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, Tomás Ruíz, también fue desvinculado por el anuncio.

En LinkedIn, el analista de experiencia de consumo (CKA en sus siglas en inglés), Diego Barcala, escribió el viernes: “Hoy quiero compartir que mi equipo comercial en Didi Food ha sido afectado por el cierre de operaciones en Chile. Quiero destacar que son comerciales de primer nivel y excelentes personas. Si tu empresa busca talento excepcional en el área de ventas, no dudes en contactarme. Estoy aquí para recomendar a estos increíbles profesionales”.

Algunos de los profesionales despedidos por la empresa china en Chile dijeron a Pulso que el cierre de la operación de DiDi Food, se debió al contexto económico en el que se desenvuelve la compañía y que la obliga a priorizar sus mercados. A ello se suma el mayor freno en el consumo local post pandemia, respecto de otros mercados y una decisión desde la matriz, al poner fin a su financiamiento. “La verdad que desde diciembre que dejaron morir el negocio. Cortaron la inversión. Y recién habíamos lanzado en Chile. Se necesitaba sostener la inversión por un tiempo hasta que el negocio se afianzara”, comentó un ex ejecutivo de DiDi Food que pidió reserva de su nombre.

Según cuentan ex ejecutivos de la firma que dejaron sus cargos, en los últimos meses no hacía sentido tener una operación abierta por el volumen que manejaba. Es que si bien DiDi Food en Chile desde su puesta en marcha siempre operó bajo números rojos “la pérdida no era mucha, el problema era que mes a mes el volumen del negocio bajaba”.

El primer ajuste

En enero de este año, DiDi realizó una fuerte reestructuración a sus operaciones en Chile, Perú y México, con 250 despidos en total. Después de esa fecha, la operación de la plataforma pasó a ser manejada desde México y DiDi Food dejó de contar con un gerente a cargo de la operación en Chile.

Con el ajuste, Razmig Sandrik, gerente manager de DiDi Food Chile, asumió como director de jefe de Dark Kitchens en Latinoamérica, debiéndose trasladar de Santiago a Ciudad de México.

En entrevista con Pulso, el 1 de febrero de 2022, el gerente de Expansión de DiDi Food, Daniel Serra explicaba que la plataforma era la única que reinvertía la gran mayoría de sus comisiones en promociones que cofinanciaba con los restaurantes. “Esto deriva en que el usuario final tiene acceso a promociones multiplicadas. Queremos dar 50% de descuento a nuestros usuarios”, destacaba el ejecutivo mexicano.

Hoy un ex ejecutivo de la empresa china, que pide reserva de su nombre, explicó a este medio que “al parecer la única fórmula que hace funcionar a las plataformas de movilidad y reparto de comida en Chile es su liquidez y espaldas financieras. Están quemando plata”. Por lo mismo, según él, el cierre de DiDi Food viene a cuestionar la oferta de valor de las aplicaciones para diferenciarse ante la fuerte competencia.

Una de las iniciativas diferenciadoras que llevó a cabo DiDi frente a sus rivales fue la instalación de “estaciones de descanso” para sus socios conductores y repartidores. En Santiago, la plataforma abrió dos lugares de este tipo, ubicados en Mall ViVo Los Trapense y debajo de la Rotonda Atenas. Se trataba de containers de gran tamaño con sillones para descansar, luz, agua e internet. Además de microondas, mesas y sillas para almorzar.