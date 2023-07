Minutas del Banco Central revelan argumentos para votación dividida de tasas de sus consejeros en junio

En su última reunión, el consejo del Banco Central mantuvo la tasa de interés en 11,25%, pero la decisión esta vez no fue unánime. Pablo García y Stephanie Griffith-Jones se inclinaron por bajarla en 50 puntos base. En las minutas correspondientes al encuentro que se llevó a cabo el pasado 19 de junio, se indica que de mantenerse la tendencia actual la tasa comenzará su proceso de reducción en el corto plazo.

“La Tasa de Política Monetaria se ha mantenido contractiva por varios trimestres, lo que ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Si bien los riesgos en torno a esta persisten, se han ido equilibrando. El Consejo estima que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida. De mantenerse estas tendencias, la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo”, señaló el acta de la reunión pasada.

Y agregó que “su magnitud y temporalidad tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. El Consejo reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran. El IPoM que se publicará mañana contiene los detalles del escenario central, las sensibilidades y riesgos en torno a este y sus implicancias para la evolución futura de la TPM”.

El consejo indicó además lo que ha ocurrido con los mercados globales en el último tiempo, y como se ha movido la bolsa local ante la expectativa de que comience un proceso de recorte de tasas.

“Los movimientos del mercado financiero local han estado alineados con expectativas de que la política monetaria irá reduciendo su nivel de restrictividad. Destaca que las tasas de corto plazo han caído de forma importante, descenso mucho más acotado para las tasas de largo plazo. El tipo de cambio ha fluctuado en torno a $800 en los últimos días. El crédito bancario sigue acotado”, sostuvo el Banco Central.

Por otro lado, detalló que la actividad y la demanda han evolucionado de acorde a lo esperado, y que la inflación ha venido retrocediendo.

“La inflación total y subyacente han disminuido, ambas de acuerdo con lo previsto. En mayo, la inflación total disminuyó a 8,7% anual, descenso que ha seguido siendo impulsado principalmente por los componentes volátiles y de bienes. Por otra parte, la variación anual de la inflación subyacente ha caído de forma más lenta y acotada, alcanzando 9,9% anual en el Comunicado de Prensa mismo mes. Respecto de las expectativas de inflación a dos años plazo, tanto la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se encuentran en 3%”, sostuvo.

El mercado apuesta por una baja de tasas de hasta 100 puntos base en la reunión que se llevará a cabo a fines de julio, y esa expectativa ha llevado a la bolsa de Santiago a alcanzar nuevos máximos históricos.

Argumentos a favor y en contra

La decisión del Banco Central fue dividida. En las actas de la última reunión se mostraron los argumentos a favor y en contra de mantener la tasa de interés en el nivel actual.

Por un lado, todos los consejeros concordaron en que la evolución más reciente de la economía apuntaba en la dirección requerida. El hecho que la TPM se hubiese mantenido contractiva por varios trimestres había contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Además, aunque los riesgos en torno a esta persistían, se habían ido equilibrando. En ese contexto, de mantenerse estas tendencias, la TPM iniciaría un proceso de reducción en el corto plazo.

Uno de los consejeros estimó adecuado reducir la tasa en 50 puntos base, ya que en las próximas Reuniones podrían darse movimientos similares, dependiendo de la información acumulada.

Tres consejeros votaron por mantener la TPM en 11,25% ya que estimaron que era lo más adecuado debido al contexto actual. Rosanna Costa, Luis Felipe Céspedes y Alberto Naudón votaron por mantener la tasa de interés el 19 de junio pasado. Esto no restaba a que pudiera iniciarse un proceso de recorte en el corto plazo, si es que las condiciones actuales se mantenían. De hecho, uno de estos Consejeros recordó que el corredor de TPM que contenía el IPoM de junio no exhibía ninguna trayectoria donde la TPM no comenzara a bajar antes de fin de año.

Un Consejero señaló que una forma de evaluar la pertinencia de reducir la TPM en esta Reunión era revisar si el proceso de consolidación se estaba dando o no y/o si la magnitud de los costos que estaba provocando el proceso de baja de inflación superaba lo previsto.

Por último, las minutas indicaron que varios consejeros recordaron que el escenario central del IPoM consideraba una actividad económica por debajo del PIB potencial durante varios trimestres. Esta proyección se mantenía en términos similares desde hace varios Informes, pues se estimaba una condición necesaria para la solución al problema inflacionario.