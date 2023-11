Bolsas globales continúan en racha positiva tras anotar importante alza semanal

Los mercados globales operan con cifras positivas este lunes, tras anotar importantes alzas semanales en medio del optimismo de que la Fed no subirá nuevamente las tasas tras el dato laboral de EEUU.

El IPSA avanza un 0,32% a 5.638,79 puntos.

“El IPSA sube en línea con los mercados internacionales y manteniendo parte de la inercia de la buena jornada del viernes pasado cuando cerró con un alza de 2,93%, impulsado por los débiles datos de empleo de octubre en Estados Unidos que fueron bien recibidos por todos los mercados a nivel global porque reducen la probabilidad de alzas de tasas por parte de la FED en 2023 y aumentan las de reducciones en 2024″, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Wall Street también opera con ganancias, tras acumular avances la semana pasada, animada por resultados corporativos y datos de relevancia en la primera economía del mundo. Además, la Fed mantuvo las tasas de interés en su reunión pasada.

“Recordemos que el informe de empleo de EE.UU., de octubre mostró nóminas no agrícolas 150.000 (vs 180.000e), con repunte de la tasa de desempleo hasta 3,9% (vs 3,8%e y anterior) y el salario medio +4,1% i.a. (vs +4,0%e y +4,3% anterior). Esta moderación en empleo superior a la esperada reduce la probabilidad de un alza adicional de 25 pb para fines de 2023 o principios de 2024 a tan sólo un 15%”, agregó Araya.

Los mercados europeos operan con cifras mixtas, tras acumular avances en la semana previa.