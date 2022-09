Una licitación que tardó seis meses y tuvo una decena de interesados: cómo el Grupo Angelini compró Blue Express en US$230 millones

El proceso partió sigilosamente en marzo. Los fondos dueños de Blue Express, una empresa de courier y de servicios logísticos para el comercio electrónico, abrieron un proceso de venta de la compañía que habían comprado en 2019 a Bethia y para ello contrató al banco de inversiones Credit Suisse. Seis meses después, la licitación privada concluyó con un ganador: el holding empresas Copec, del grupo que controlan Roberto y Patricia Angelini.

El pacto fue anunciado a primera hora de este lunes: Empresas Copec anunció la operación que significa su ingreso al negocio de la distribución de última milla. El negocio se realizará a través de sus filiales Copec SA y Complementos Filiales SpA, las que suscribieron el acuerdo por un monto de $ 221 mil millones, equivalentes a unos US$ 229 millones.

Copec detalló que la empresa de última milla para el comercio electrónico cuenta con más de 1.000 puntos de recibo y entrega, contando con cobertura a lo largo de todo Chile.

Para el holding Copec, un diversificado grupo de negocios, significa abrir una nueva área de inversiones. El holding tiene negocios forestales, pesqueros y de combustibles y en el primer semestre registró ganancias por US$ 1.004 millones: la mayor contribución a las ganancias provino de Arauco, su brazo forestal, con US$ 632 millones, seguido por la distribuidora de combustibles Copec, con US$ 389 millones. También participa en Abastible, Sonacol y la pesquera Igemar.

La compra se realizará a través de Copec, el mayor actor local de combustibles, con una participación de mercado de 57,5% en los combustibles líquidos a junio de 2022. La compañía registra 681 estaciones de servicio entre Arica y Puerto Williams, a lo que suma 91 tiendas de conveniencia Pronto y 325 locales Punto. Esa gran red de distribución es la que tiene complementariedad con su nuevo negocio.

“Blue Express hoy es un actor estratégico dentro del comercio electrónico y la proyección de crecimiento es auspiciosa. Los modelos de negocios de Blue Express y Copec tienen muchos aspectos en común, es parte de lo que somos y hemos definido: potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país”, comentó a Pulso el gerente general de Copec, Arturo Natho. El ejecutivo afirma que Blue Express es, al igual que Copec, líder en servicio a las personas, “que sólo en 2021 entregó 33 millones de paquetes llegando a más de 8 millones de destinatarios finales. Ahora la idea es potenciar y mejorar los aspectos en común, aprender mutuamente y ganar experiencia”.

El acuerdo al que llegaron con Copec llega a poco más de dos meses de que Amazon eligiera a Blue Express como uno de sus operadores logísticos para su desembarco en Chile, lo que se llevaría a cabo en 2023.

Esta industria estaba ya en la mira del grupo Angelini. “Estábamos explorando alternativas para entrar a este mercado y surgió una oportunidad a través de un proceso de venta competitivo, lanzado por los controladores de Blue Express en marzo del 2022″, cuenta Natho.

En el proceso abierto hace un semestre participaron más de diez actores nacionales e internacionales, revelaron personas que conocieron detalles del negocio. En la etapa final junto a Copec compitieron grandes operadores globales de la industria de la distribución y fondos de inversión interesados en el negocio.

La operación permitirá a los actuales propietarios de Blue Express recuperar y rentabilizar su inversión. Blue Express fue adquirida en 2019 por un fondo de inversión constituido por la administradora Altis Principal Investments -liderada por Jorge Tagle y Claudio Inglesi- y el fondo de inversión Kinza Capital -creada por Patricio Fernández, Andrés Fuentes y Carlos Marín-, al grupo Bethia, liderado por Carlos Heller. Entonces, la compraventa ascendió a unos US$ 100 millones. La pandemia que sobrevino un año más tarde hizo explotar el negocio de la distribución y el comercio electrónico. Hoy, Blue Express tiene más de 5.000 clientes, que incluyen a las grandes tiendas del retail, pymes y pequeños emprendedores.

El negocio marca una nueva etapa para Altis, firma que desde 2017 viene explotando la búsqueda y estructuración de negocios de private equity y deuda privada, aprovechando la experiencia de Tagle e Inglesi en la administración de compañías y en la compra y venta de empresas. En 2019 vendieron Coseche al grupo Salazar Israel. A través de la gestora también comparten el control de la startup de recursos humanos Talana a través de un fondo con Venturance y han liderado el financiamiento privado de Pampa Camarones, entre otras transacciones.

En la operación, participaron Credit Suisse como asesor financiero y Claro & Cía. como asesor legal de los vendedores. Mientras, Copec fue asesorado por Tyndall Group, la auditora EY y el estudio Larraín y Asociados.

“Estamos ampliando nuestra oferta de servicio. Nuestro proceso de transformación es de largo plazo, estamos avanzando en el mundo de la electromovilidad, las energías renovables, la incorporación de tecnología e inteligencia artificial, entre otros. En este caso, aportaremos lo mejor de nosotros a Blue Express y, sin duda, nuestras 681 estaciones de servicio desde Arica a Puerto Williams, con una operación 24/7 que atiende a un millón de clientes por día; es un activo valioso para poner a disposición de las personas la red de mayor conveniencia para el envío y retiro de paquetes, con el desafío de diferenciarnos en la logística de reversa o devoluciones, que hoy es una debilidad en el sistema”, explicó Natho.

En esa línea, sostuvo que seguirán trabajando con el mismo foco, con la mirada puesta en ofrecer a las personas más e innovadores servicios y con ello, aumentar las experiencias positivas entre nuestros clientes. “Aportaremos a Blue Express nuestra pasión, experiencia y calidad de servicio e innovación. Vemos un desarrollo posible en la última milla porque Copec está en todo Chile, incluso en zonas extremas, donde podemos diferenciarnos de la oferta existente hoy”, concluyó.

Según informó el grupo Angelini, la transacción será financiada con recursos provenientes tanto de la caja como de endeudamiento de la filial Copec. La operación, además, estará sujeta a la aprobación previa de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Por su parte, Olivier Paccot, gerente general de Blue Express señaló que “somos una empresa de última milla, líder en el mercado, que provee un ecosistema de soluciones logísticas, con una red muy extensa de homedelivery y clientes que valoran el servicio que entregamos desde Blue Express. Formar parte de Copec implica ampliar nuestros servicios, ser más eficientes y sustentables”.