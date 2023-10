Boric en encuentro del agro pide a la banca privada mayor flexibilidad para apoyar a las empresas chilenas

Distintos mensajes entregó el Presidente Gabriel Boric en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro). Entre lo principal llamó a abordar en conjunto los desafíos del agro.

“El sector privado y desde el Estado de manera mancomunada debemos trabajar unidos. Lo importante es que no dejemos que las diferencias nos separen”, sostuvo.

En ese sentido destacó que “el presupuesto este año para este sector crezca 5,3% especialmente en riego y en medidas para prepararse para enfrentar la ola de calor que promete ser difícil de abordar y que amenaza con tener incendios forestales. Entre todos podamos poner énfasis en la prevención de los incendios” , puntualizó.

También dijo que se deben redoblar los esfuerzos estatales para apoyar al agro dada las adversas situaciones climáticas que ha enfrentado el sector.

“Desde el estado BancoEstado estará, pero hace falta la banca privada que se abra a ayudar más a las empresas chilenas”, enfatizó el Mandatario en su discurso.

En materia de seguridad, el Presidente afirmó que “el gobierno junto al parlamento hemos sacado 38 leyes de seguridad. Y eso ha tenido frutos. Puede resultar más fácil centrarse en las malas noticias, pero le hemos dado golpes a los delincuentes. El trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior, PDI y carabineros ha sido un lujo pero no vamos a estar tranquilos si siguen habiendo atentados en la macrozona sur”.

Puso énfasis en que se deben acelerar los permisos para los proyectos de inversión y por lo mismo mencionó que se están realizando proyectos de ley que apuntan en esa dirección. " Todo esto tiene que ser sin debilitar la institucionalidad ambiental, pero los permisos tienen que disminuir los plazos. En eso seré inflexibles y espero que se de un buen debate en el Congreso con la celeridad que corresponde.”

Mencionó que a veces se piensa que porque hay en Chile un Presidente joven y de ultra izquierda las empresas en el extranjero no querrán venir a invertir, “eso no es así...por lo demás no soy ni tan joven, ni de ultra izquierda. De izquierda sí”.

Por último y en relación al proceso constitucional, Boric dijo que “me la voy a jugar por los acuerdos transversales. No puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política no lleguemos a acuerdo. Un ejemplo, la ley de pensiones”.