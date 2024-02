Corte Suprema: lecheros lanzan nueva ofensiva en contra de NotCo por competencia desleal

“La sentencia omitió analizar decena de pruebas, como los documentos presentado por Aproval en primera instancia, instrumentos públicos y privados, informes en derecho, declaraciones testimoniales y confesiones judiciales y extrajudiciales de los fundadores y representantes de NotCo”.

Así de directa es el recurso de casación en la forma y en el fondo que presentó la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) en la Corte Suprema. Esto luego que el pasado 17 de enero, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazara la demanda de competencia desleal que presentó la agrupación gremial en contra de The Not Company (NotCo) a raíz de las campañas publicitarias de “Not Milk”. En primera instancia, el Primer Juzgado Civil de Letras de Valdivia acogió la acción judicial, condenando a la compañía fundada en 2015 por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora.

Según el gremio lechero de Los Ríos “toda la campaña publicitaria de NotCo falta a la honestidad que exige la competencia leal, ya que se estructura sobre la base de primero, establecer una conexión, mediante confusión o engaño con la leche, afirmando incluso que su producto Not Milk es leche (sin serlo); y, acto seguido denostar sin información objetiva y demostrable a la leche”.

“Así, por lo demás, lo resolvió el Tribunal de Primera Instancia, después de analizar de manera pormenorizada toda la prueba rendida; haciéndose cargo de decenas de publicaciones en medios y redes sociales; de las múltiples declaraciones dadas por los representantes de NotCo en las que confesaron que Not Milk fue ideado (desde sus orígenes) para mimetizarse y confundirse con la leche; e interpretando correctamente la ley”.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia “eliminó de un plumazo todos los razonamientos, argumentos y análisis probatorios realizados por el 1° Juzgado Civil de Valdivia, para luego, en apenas 3 páginas y analizando sólo dos documentos, decidir rechazar la demanda de Aproval”.

“El conflicto con Aproval surge porque la forma en que la contraria comercializa y publicita este producto -Not Milk- frente a la leche no es honesta ni veraz. En simple, compite de manera desleal porque faltar a la honestidad y a la verdad no se conforma con la buena fe y las buenas costumbres mercantiles que todo actor del mercado debe cumplir”, acotó.

“Sostener y transmitir al público que la lactosa, que es el elemento distintivo de la leche, es asquerosa, es sostener que la misma da asco o es repugnante. Esto es derechamente denigración, además de una totalmente infundada”, añadió Aproval.

Según el gremio lechero, “NotCo comercializa y publicita su producto Not Milk ambiguamente asociándolo a la leche; se cuelga de los rasgos y beneficios de la leche que los consumidores valoran o por el cual la adquieren; y, luego, sin información objetiva y demostrable, denosta a la leche”

Para Aproval, “la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia no realiza un análisis completo, racional y serio de la prueba rendida”. “La sentencia recurrida no dedica una sola frase o palabra para hacerse cargo de la sentencia de primera instancia, de la prueba conforme a la cual se acogió la demanda en el primer grado jurisdiccional, ni tampoco constata la existencia de alguno de los supuestos errores alegados, requisitos indispensables para poder pronunciarse respecto de la demanda”, acotó.

Ejemplo

En el mismo escrito, Aproval sostuvo que en un reportaje publicado en septiembre de 2020 en El Mercurio, Matías Muchnick reconoce que la idea tras el producto Not Milk es “(…) sacar al animal de la ecuación, de explorar las plantas, de hacer un modelo predictivo, de cómo replicar sensorialmente una leche que venga de plantas, o un yogur, o una hamburguesa”.

“Luego, en una charla publicada en la página web de youtube, el mismo señor Muchnick confiesa que “Esto no es solamente algo que tenga sabor a leche, sino que su composición química, también es de una leche”. Adicionalmente, en el minuto 15:15 de la charla, indica que “Entonces, el Not es muy importante, porque hay dos cosas, uno que es el que te digo que esto no es leche, pero lo tomo y es leche”.

“El perjuicio que los errores de derecho descritos han causado a Aproval son trascendentes pues sólo pueden subsanarse mediante la invalidación del fallo. En efecto, sólo casando la Sentencia Recurrida, y dictando acto seguido y sin nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo es posible eliminar el perjuicio que esta errada decisión ha ocasionado a Aproval, al dejar sin efecto una sentencia de primera instancia que se ajustaba a los hechos y al derecho”, concluyó.

El recurso es patrocinado por el abogado José Coz, socio de Coz & Blavi.