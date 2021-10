Empresas: ¿qué hacer de cara al actual escenario?

En reciente entrevista, Guillermo Tagle, Presidente de Credicorp Capital expresaba: " El mercado financiero está detenido, no está funcionando”, opinión que comparto íntegramente. El escenario actual es tan adverso e incierto que la mayoría de las entidades financieras están en una posición de wait and see, que es de toda lógica: brusca alza del dólar, donde $200 del precio total es efecto de la compleja situación política incluyendo el 4to retiro; una inflación con tendencia alcista; ciclos de pagos más largos de las cuentas por cobrar; caída de los ingresos debido a una economía más débil y otras razones que sin duda nos alteran.

Pero ser empresario requiere un ADN especial. No todos lo tienen y son momentos como este los que ponen a prueba tu carácter y determinación. Solos los paranoides sobreviven, pues el arte de hacer empresa gira en torno a la supervivencia y tu negocio debe ser siempre una fuente de cambio permanente o morirás. Pon a prueba tus modelos comerciales, tu equipo, sistemas y mejor aún, ponte a prueba tú. Henry Luce, editor de medios de prensa en US, dice: “El negocio, más que ninguna otra actividad profesional, es un trato incesante con el futuro”, a lo que o agregaría: “Tú futuro!, triunfar contra todo pronóstico, es lo que llamo un “reto al destino”.

Ahora bien, todo lo anterior no tiene sentido si no corriges aquello que está mal. Ya conocemos el escenario actual, es un dato. Entonces, ¿sabes cuál es la situación de tu empresa? ¿dónde fallas? Coco Chanel decía: “Para ser irreemplazable hay que ser diferente”. ¿Eres diferente al resto o haces lo mismo que ellos y hace muchos años?

Luego de este análisis piensa en tu perfil de empresario ¿Te identificas con tu compañía?, ¿Es un reflejo tuyo? Tu ADN también debe ser el de tu empresa. Lo que viene ahora es saber tú foco. ¿Tu empresa es tu foco o tienes muchos sombreros? En mi opinión, en tiempos duros es mejor tener todos los huevos en la misma canasta y cuidarla bien y no perder energía en negocios o distracciones que te desperfilan. Recuerda ser siempre eficiente, no hay tiempo que perder.

Luego piensa en el equipo que debe acompañarte en este complejo periodo. El valor de los equipos es crítico en este proceso. “Ninguno de nosotros es más listo que todos nosotros”. Me gusta esta frase, pero atento, debes romper las cadenas de los malos hábitos del pasado y resetear tu equipo para la nueva etapa que se viene.

Lo siguiente es invertir en tecnología e innovación en todo lo que te rodea. Cultívala en tu empresa y deja que crezca. No debe ser un chispazo sino algo estructural.

Luego busca nuevos y distintos clientes, donde nunca pensaste que habían. “Hacer lo imposible es bastante divertido”, decía Walt Disney. Pero cuida y protege a los actuales, pues son ellos los que ya valoran lo que eres y representas para ellos.

Finamente y, a mi juicio lo más importante (pues es la bencina del auto), diversifica tus fuentes de financiamiento. Aunque mantengas una excelente relación con tus bancos o financistas, busca otras opciones. Es mejor que te sobren a que te falten y, finalmente, sería muy buena idea que reperfiles tu deuda actual. Gana tiempo o mejor dicho, compra tiempo hasta que el escenario se normalice. Recuerda, trabaja con visión estratégica y siempre debes estar “preparado para lo peor, pero esperando lo mejor”