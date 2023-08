Expresidente Frei destaca sistema de concesiones en Chile: “Tenemos que seguir, porque ha sido tremendamente exitoso”

El expresidente de la República Eduardo Frei participó del ciclo de seminarios presidenciales, Chile 2050, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), en el que destacó el rol de la colaboración público-privada en concesiones por más de US$28.000 millones de inversiones en 30 años. “Tenemos que seguir, porque ha sido tremendamente exitoso”, señaló.

En esta instancia también hizo una crítica a la falta de embalses en el país. “Tenemos que seguir haciendo embalses, por Dios que los necesitamos”, sostuvo.

Explicó que gran parte del agua caída durante las últimas lluvias en el país fueron a parar al mar, “porque hace muchos años se decretó que no había que construir embalses (...) Si los hubiésemos tenido no hubiésemos botado el agua de estas lluvias, sino que tendríamos agua potable, para regadío y para generación”.

Y respecto de la extracción del agua del mar, el exmandatario identificó otra problemática, mencionando que se han construido 24 plantas desaladoras -de las cuales, según Frei, dos serían del fisco- y que existen varios proyectos estancados en la permisología. De destrabarse, Chile alcanzaría, de acuerdo al expresidente, 25 mil metros de agua desalinizada por segundo. “Para resolver el problema de agua potable, de regadío y de minería de Valparaíso a Antofagasta, se necesitan entre 60 y 70 mil metros cúbicos. Con lo que tenemos construido y lo que está por hacerse, tendríamos copado casi un tercio de la necesidad desde Aconcagua hacia el norte”, indicó.

“Ojalá no vayan a mandar un proyecto de ley al Congreso para discutir las desaladoras, porque entonces vamos a estar en el año 2027 discutiendo”, agregó.

Esto es parte de los factores claves para el desarrollo de Chile mencionados durante la presentación de Frei, para lo que, manifestó, “no hay recetas mágica”. Entre otras cosas, afirmó, el país debe realizar una modernización social y productiva, y tener crecimiento económico y ahorro externo (deuda pública). “Necesitamos más ingresos para financiar importaciones, apertura comercial para vender más, más inversiones para producir más, y mejorar la infraestrucutura logísitica de transporte y comunicaciones para importar/exportar”.

Destacó que el “75% del PIB de Chile es comercio exterior y esto no se cambia ni en 10 años”. En cuanto a infraestructura, señaló que “hoy en Chile no tenemos ningún puerto para recibir los barcos que vienen el próximo año de 18 mil containers. Y no lo vamos a tener. El 93% de todo el comercio exterior de Chile sale por los puertos”.

Por otro lado, Frei se refirió al déficit habitacional, apuntado a “qué significa ser un país desarrollado: superar la pobreza, erradicar campamentos. Hoy día tenemos un déficit de 650 mil viviendas y se estima que manteniendo la situación actual el año 2030 vamos a tener cerca de 1,3 millones en esta situación de campamentos”. Al respecto, reconoció la importancia del factor migración en esta situación.

El expresidente terminó su presentación señalando que “tenemos un gran futuro si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Por Dios que estamos peleados. No sigamos discutiendo (sobre) los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Miremos hacia el futuro y pensemos que es posible”.