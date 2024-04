La clase magistral que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle dio en la inauguración del año académico de la Universidad San Sebastián (USS) estuvo marcada por su visión crítica respecto de la marcha del país en materia de desarrollo económico, en la falta de proyectos de infraestructura, en el nivel y proyección de crecimiento, en la forma de hacer política y en la inseguridad, apuntando a la falta de liderazgo y convicción para tomar decisiones. Asimismo, apuntó a repotenciar la asociatividad público privada, terminando con la permisología que retrasa los proyectos de inversión para volver a impulsar la economía.

“Que un país defina su crecimiento esperado para los próximos años en un 2% como meta es no mirar al mundo, es mirar al suelo. ¡Qué mediocridad! Con esto no alcanzamos a mover la aguja ni un centímetro”, sostuvo el exmandatario en referencia a las expectativas de crecimiento que ha expresado recientemente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para 2024.

A juicio de Frei, el problema central del país radica en los prolongados plazos de tramitación de permisos para la ejecución de proyectos de infraestructura, necesarios para impulsar la reactivación de la economía y la creación de empleo formal. “La permisología está matando a Chile. Ahora se mandó un proyecto para regularla; pero hoy tenemos obras que no se hacen, se paralizan, se demoran ocho años. Y el proyecto anuncia que se van a reducir las fechas en un 25% ó 30%. La va a bajar a cinco años”, manifestó el también presidente del Consejo Políticas de Infraestructura (CPI).

Como ejemplo, el expresidente dijo que “la permisología limita el despliegue de toda la potencialidad del 5G en Chile. Este es un caso específico, pero esa situación se repite en embalses, hospitales, carreteras, en todas las obras que hacemos. El costo al país es inmenso. A raíz de la permisología, más de 700 empresas de la construcción han quebrado en los últimos cinco años”, preguntándose “¿Cuántos años le roba la permisología al progreso del país?”.

“No hay tiempo que perder. Nos pasamos todo el día en esta redondela de los análisis, de los estudios, de las posibilidades, y mil cosas; pero nunca avanzamos, nunca actuamos y por eso el país se paraliza. Esa es la gran tragedia que tiene Chile hoy día”, aseveró.

Más asociatividad público privada

En su alocución, Frei hizo un recorrido por los principales desafíos de su gobierno (1994-2000) en materia de inversión y desarrollo de la infraestructura, tales como el sistema de concesiones de obras públicas, el ingreso de privados al desarrollo de las empresas sanitarias, el aumento de los puertos, embalses, carreteras urbanas e interurbanas, cárceles y hospitales, entre otras obras.

El expresidente aseguró que la clave para volver a crecer es fomentar más asociatividad público privada: “Sin infraestructura no hay desarrollo. Y una condición esencial para mirar estos proyectos -que son parte de la modernidad- es que son proyectos de alta inversión de largo plazo. Los presupuestos nacionales nunca están para eso; están para educación, para vivienda, para salud, para la pobreza, para las ciudades. Entonces, la cosa era muy simple: o la hacía el sector privado o no lo hacía nadie. No hay país que haya progresado y que se haya desarrollado en el mundo en que no exista una asociatividad público privada completa”.

En tanto que la oportunidad para reimpulsar el desarrollo de Chile -a su juicio- está radicada en la actualidad en cuatro áreas estratégicas que se deben impulsar con más fuerza: cobre, litio, hidrógeno verde y energías limpias. “Aquí no hay tiempo que perder. Tenemos las condiciones y los productos. ¿Cuántos países del mundo se alegrarían hasta el infinito por tener estas condiciones? Podríamos ser a corto andar un país desarrollado, nos convertiríamos en una economía multi exportadora”, concluyó el expresidente.

Rector USS

Durante el encuentro, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, relevó el trabajo realizado por la Casa de Estudios durante el 2023 y destacó los desafíos y oportunidades para la USS, que en 2024 cumple 35 años desde su fundación en la ciudad de Concepción.

La autoridad académica reflexionó sobre la irrupción de las tecnologías y el cambio de paradigma en la educación, señalando que representan “un reto y una oportunidad para las universidades chilenas y extranjeras”.

“En la Universidad hoy no se concibe la enseñanza sin el uso de la tecnología. Estamos buscando constantemente cómo proveer una mejor enseñanza, que sirva a la convivencia social y desarrollo económico, en ese orden”, finalizó.