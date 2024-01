Psicología USS obtiene 7 años de certificación e Ingenierías se acreditan con estándares de la UE

Sólidos procesos de crecimiento académico y de aseguramiento en la calidad de la docencia quedaron reflejados tras las acreditaciones recibidas durante esta semana por cinco carreras de la Universidad San Sebastián: Psicología (diurno) y cuatro programas de Ingeniería: Civil, Civil Informática, Civil en Minas y Civil Industrial recibieron el reconocimiento de agencias acreditadoras en Chile y el extranjero.

Psicología, recibió el máximo de certificación posible -7 años- por la Agencia Acreditadora de Chile, mientras que las ingenierías fueron acreditadas por 6 años por la agencia alemana AQAS bajo el estándar de calidad utilizado en la Unión Europea.

Tanto la acreditación como la certificación universitaria son procesos que buscan asegurar la calidad de los programas de estudios, la docencia y la inves tigación de las instituciones de educación superior que existen en el país. Las evaluaciones ana lizan indicadores en áreas como: robustez del cuerpo académico, los procesos de aprendizaje de los estudiantes, cumplimiento de los perfiles de egreso, entre otros.

“Durante los últimos días hemos recibido excelentes noticias. A la certificación por 7 años recibida por la carrera de Psicología diurna, ahora contamos con la certificación internacional dada por AQAS a nuestras cuatro carreras de ingeniería. Ambos logros demuestran el nivel de excelencia que han alcanzado nuestros programas y es un reconocimiento a la solidez de los cuerpos académicos y directivos de las carreras”, indicó el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados.

Reconocimiento a la calidad

Por su parte, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la USS, Gonzalo Puentes, destacó que “este resultado refleja, sin lugar a duda, el sostenido trabajo que han venido realizando las carreras y facultades, en el aseguramiento de la calidad de la formación de sus estudiantes y su desarrollo académico”.

Puentes detalló que las nuevas evaluaciones implican que las carreras -alcanzan en todas sus sedes- niveles de excelencia y que, en relación con los procesos previos, indican que hubo mejoras robustas en su calidad.

“Nos sentimos muy contentos, creemos que esto refleja todo el esfuerzo de este equipo de traba jo por dar la mejor formación en Psicología que se pueda dar, cui dando nuestros planes de estudio, desarrollando la investigación, la vinculación con el medio, abrien do espacios para la formación continua y el posgrado, y todo lo que significa poder desarrollar esta disciplina con seriedad, cari ño y rigor”, valoró el decano de la Facultad de Psicología y Humani dades USS, Klaus Droste.

El último proceso de acredi tación de la carrera se obtuvo en diciembre de 2017, con un plazo de duración de seis años, que este año se actualizó. El nuevo proce so certifica a Psicología (diurna) hasta enero del 2031. Este proceso además incluyó la acreditación del Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales (CONAC), de México.

Internacionalización

En el caso de las ingenierías civiles, Puentes explicó que “la certificación de AQAS es un paso más en la internacionalización de nuestros programas” y detalló que las carreras fueron examinadas en siete áreas: calidad currículum, cuerpo académico, política y mecanismos de aseguramiento de la calidad, proceso de aprendizaje, infraestructura disponible para la docencia, acceso a la información y evaluación de los estudiantes.

“La Universidad San Sebastián avanza hacia la internacionalización de su calidad (…) En Ingeniería lo que buscamos institucionalmente es poder apoyar todo el desarrollo que está tendiendo la facultad, y trabajar en eventuales convenios y alianzas con universidades en Europa. Eso involucra el intercambio de estudiantes y académicos y la posibilidad de estudiantes se inserten en programas de postgrado. Estar acreditados bajo esos estándares los pone en igualdad de condiciones que otras instituciones europeas”, señaló el rector.

Federico Casanello, decano de Facultad Ingeniería, Arquitectu ra y Diseño (FIAD) relevó que “avanzar en una acreditación in ternacional, sin duda, es un sal to significativo (...) el objetivo es que esos programas también se pueden internacionalizar. Even tualmente esto permitirá que estudiantes extranjeros puedan tomar nuestro programa o ve nir a Chile a cursarlo de mane ra presencial, fomentando los intercambios con carreras que tienen los mismos estándares de universidades de Alemania o Europa, sin duda, también es un beneficio para los estudiantes’'