“Falta sentido de urgencia” y “relato compartido”: los tonos distintos de Juan José Obach y Joaquín Lavín sobre el litio

Con tonos diferentes entre sí fueron las miradas que entregaron sobre el litio dos personeros ligados a la centroderecha chilena, como son el exalcalde y exministro, Joaquín Lavín, y el exjefe de gabinete de Hacienda y exdirector de la oficina GPS del Ministerio de Economía, Juan José Obach.

Ambos coincidieron en el marco del seminario “Encuentro Nacional: Litio 360″, organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, donde Lavín hoy es académico de la Facultad de Economía y Negocios.

Obach, director ejecutivo del think thank Horizontal, se refirió al anuncio de la estrategia nacional del litio del gobierno, la que dijo que ni siquiera califica como tal.

“Creo que son más ideas, son lineamientos. De estrategia tenemos poco. Si queremos tener una estrategia nacional del litio, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, quiénes son los responsables, cuáles son los plazos y cuál es la agenda legislativa, y eso hoy en día no está. Sólo tenemos el lineamiento de que se va a crear una Empresa Nacional del Litio, faltan muchos pasos para que se cree esa empresa y se establece que va a participar en todo el ciclo productivo del litio, sin un análisis económico detrás”, dijo en su exposición.

En esa línea, afirmó que al anuncio le “falta un sentido de urgencia”, y aseguró que la determinación de mantener el carácter inconcesionable y estratégico del mineral, a su juicio “responde a una visión anacrónica sobre usos en aplicaciones nucleares”. Eso sí, aclaró que se puedan realizar concesiones no resulta algo simple.

“Hay una serie de cosas a tener en consideración, como por ejemplo cuáles son las pertenencias mineras que hoy día existen, cómo conversa esto con la normativa ambiental y cómo podemos licitar el litio. Son todas preguntas que están en el aire y necesitan ser resueltas, porque lo presentado por el gobierno no lo hace”, afirmó.

Agregó que, a su juicio, la política para el denominado oro blanco “confunde, que no es lo mismo maximizar las rentas para el Estado, que controlar las decisiones corporativas. Mi impresión es que el Estado no tiene el know how necesario hoy en día para producir litio, y con esto, más que atraer inversión privada, la estamos ahuyentando”.

En cambio, Joaquín Lavín no abordó la política del Ejecutivo, y apuntó a un mensaje más general. Destacó que “de repente uno ve en Chile mucho pesimismo”, e invitó a “mirar las cosas desde otra perspectiva”, remarcando la oportunidad que se presenta para el país de incrementar la producción de litio y cobre.

“Siento que si lo aprovechamos bien, Chile podría estar viviendo un momento estelar, en que como nunca antes los intereses del mundo habían estado tan alineados con los intereses de Chile. El mundo está hoy día embarcado en una lucha global contra el cambio climático, contra el calentamiento global, y para eso necesita justamente lo que Chile tiene”, señaló el exedil.

En esa línea, Lavín aseguró que “esto tiene que ser el relato de Chile, de cómo Chile puede salvar al mundo en la lucha contra el cambio climático, beneficiándose al mismo tiempo de los altos precios que el mundo está dispuesto a pagar por esto que tanto se necesita. (...) Ayúdennos a que esto sea un relato compartido”.