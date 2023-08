IPSA retrocede en semana de datos clave de inflación

Las bolsas globales operan con cifras mixtas en una semana marcada por datos inflacionarios en Chile y otros países, y donde continúan los resultados corporativos en EEUU.

El IPSA cae un 0,11% a 6.285,81 puntos.

Esta semana se conocerá el dato inflacionario en EEUU, de mucha relevancia para la Fed. Y este martes, se publicará el IPC en nuestro país.

“El Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sugirió que no son necesarias más subidas, declaraciones que se dieron después de conocer el dato oficial de empleo en Estados Unidos del mes de julio (187.000 vs 200.000e y 185.000 anterior revisado desde 209.000) a pesar de mostrar cierta desaceleración respecto a las estimaciones las cifras siguen mostrando un mercado laboral resiliente, con una tasa de desempleo de 3,5% (vs 3,6% anterior) en mínimos de varias décadas y los salarios creciendo a buen ritmo. A pesar de estas declaraciones, el mercado ya descuenta una bajada de tasas para fines de año”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Y agregó que “recordamos que, en la última reunión de la Fed, con subida de tasas de +25 pbs hasta 5,25%-5,5% y un “dot plot” de 5,1% a 5,6% para dic-23″.

Wall Street opera con cifras mixtas, luego de acumular pérdidas semanales. Esta semana se esperan nuevos resultados corporativos, que han marcado las últimas sesiones de la bolsa norteamericana.

En Europa, los mercados también están con números mixtos. La atención de los inversionistas en el viejo continente se centran en los datos inflacionarios de China y EEUU que se publicarán el miércoles y jueves respectivamente.