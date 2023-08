Marcel: “Creo que la gente ya está cansada de tanta pelea, de tantas descalificaciones”

Luego que parlamentarios de RN y la UDI señalaran que no participarán en el diálogo político convocado por el gobierno para esta semana, que busca lograr un acuerdo en torno a la propuesta de pacto fiscal, en medio de la petición por parte de la oposición de que se le pida la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por el Caso convenios, el titular de Hacienda, Mario Marcel, señaló que no entendía dicha actitud.

“Creo que no es una buena manera de comenzar para quien se niega a dialogar, pero ya veremos en el día de la reunión, yo creo que esto de anunciar que no se asiste a algo, no sé cuál es el mensaje, en el caso de la UDI ya es difícil saber porqué están enojados, porque se han negado a participar por tantas razones a lo largo de los últimos cinco meses, y en el caso de RN la verdad es que, en general, los planteamientos que ellos han hecho en relación al pacto fiscal son bastante razonables, son bien coincidentes con los nuestros”, dijo Marcel en entrevista con Radio Duna.

Consultado respecto de si consideraba que la UDI estaba en una posición muy dura, Marcel indicó que “la verdad es que yo no soy analista político, me cuesta entender estas cosas, yo en eso pienso más bien desde la perspectiva de un ciudadano o ciudadana común y corriente que se pregunta porqué cuesta tanto sentarse a conversar”.

Al respecto precisó que ”eso es lo que en general la gente espera que hagan los políticos, yo creo que la gente ya está cansada de tanta pelea, de tantas descalificaciones y además son descalificaciones que postergan decisiones que son importantes para el país”.

Costo político

Marcel dijo que si la idea es castigar al gobierno por el Caso convenios cerrando el diálogo, ese castigo en realidad a los que perjudica es a los adultores mayores que podrían verse beneficiados por la reforma previsional, a las personas que están listas de espera en los hospitales y a las mujeres que no pueden optar a un trabajo remunerado porque tienen que cuidar de familiares.

Entonces, afirmó, “es un castigo mal concebido, en episodios de corrupción y de abuso lo que corresponde es castigar a las personas que han cometido irregularidades, y para eso es lo que están abocadas la Fiscalía, y está haciendo también la Contraloría sus propias investigaciones, y en la medida que se vayan identificando los responsables se tendrán que aplicar las sanciones a esos responsables, pero no por eso vamos a dejar a los adultos mayores sin una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $250 mil”.

Sobre el costo político del caso convenios para el gobiernoso sostuvo que hay un efecto políticos que existe y que va a seguir existiendo, “pero el gobierno lo que propone en materia de pacto fiscal no es para su propio lucimiento, no es para su propio beneficio, es para beneficio del país”.

En este sentido señaló que las medidas propuestas en el pacto fiscal apuntan a estimular la inversión y el crecimiento económico, y generar un mejor funcionamiento del Estado.

Por ello insistió “cuando hablamos de castigo, de costos politicos, el punto es que no pueden estar pagando justos por pecadores”.

Marcel dijo que preferia no referirse a la situación en particular del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero que lo importante es resolver cómo se puede avanzar en temas en los que el país está estancado hace mucho tiempo.

Recordó que la reforma previsional lleva discutiéndose ya por 10 años, mientras que hay personas que llevan meses esperando por una atención médica.

El ministro también reiteró la defensa a la titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, quien ha estado mencionada en las polémicas por los líos de platas de fundaciones, en particular por los cambios realizados en la Ley de Presupuestos 2023 que flexibilizó la entrega de recursos y recalcó que dichas modificaciones fueron realizadas con posterioridad a los casos que se están investigando.

Reforma previsional

En cuanto a la reforma a las pensiones, de la cual la UDI se retiró de las conversaciones en la mesa técnica, Marcel dijo que espera que se pueda retomar el diálogo para que la iniciativa pueda ser despachada de la Cámara de Diputados antes del feriado de Fiestas Patrias.

“Es cierto que se retiraron de la mesa, pero pocos días después hicieron una propuesta, yo creo que cuando uno plantea una propuesta, es para poderla discutir, porque no sé que otro sentido podria tener presentar una propuesta o una alternativa”, aseveró.

Al respecto sostuvo que existe espacio para alcanzar un acuerdo, ya que los elementos que la UDI platea como el aumento de la PGU y las fórmulas para el destino de la cotización del 6% adicional, son cosas en las que el gobierno también ha estado estudiando alternativas.