La irrupción femenina en Codelco

El viernes, Pamela Chávez grabó su último programa Recursos en perspectiva, que conduce hace un año, en radio Dbox, junto a la ingeniera Nancy Pérez. Hace casi exactos doce meses, el 23 de marzo de 2021, el espacio debutaba con su primer invitado: el exministro de Energía Máximo Pacheco. Habló de la energía como una oportunidad para transformar la economía chilena.

Chávez y Pacheco habían coincidido años antes. Este último había dado un curso en la Universidad de Cambridge sobre su trabajo para que Chile estuviera en el radar de las energías renovables. Y Chávez estaba presente. Ambos volverán a encontrarse en la mesa de Codelco.

El miércoles, el gobierno de Gabriel Boric designó al economista de 69 años, exvicepresidente de Operaciones de la estatal en la administración de Patricio Aylwin, como el nuevo presidente de la minera. Junto a él comunicó la designación de dos mujeres en el directorio: la ingeniera en Acuicultura y doctorada en Microbiología Molecular y Biotecnología, Pamela Chávez (53 años), y la abogada, exsuperintendenta de Quiebras y directora de empresas Josefina Montenegro (45 años), quienes asumirán el 11 de mayo cuando Hernán de Solminihac y Felipe Larraín cumplan sus períodos. Ambas mujeres se sumarán a la abogada Patricia Núñez, en un directorio de nueve miembros donde, por primera vez, habrá tres exponentes femeninas: el 33%. Ello, en un sector donde las mujeres siguen siendo minoría y donde son sólo un 12% de la dotación de Codelco.

Patricia Núñez, nueva directora de Codelco.

Pamela Chávez fue la carta de la ministra de Minería, Marcela Hernando; mientras que Josefina Montenegro habría sido la recomendación del titular de Hacienda, Mario Marcel. Ambas aportarán aspectos diferentes. “Aquí una de ellas responde, fundamentalmente, a los principios que quería el Ministerio de Hacienda de resguardar su representación en el directorio, y otra responde a los criterios de innovación, de emprendimiento y también de tecnología e incorporación de nuevas ciencias en la minería, que es lo que me interesaba a mí como representante del Ministerio de Minería”, aseguró la ministra Hernando.

El mundo emprendedor y el corporativo

Oriunda de Antofagasta, Pamela Chávez recuerda que su pasión por la ciencia surgió en su infancia. Alrededor de los 13 años y luego de un devenir escolar marcado por su hiperactividad y una gran curiosidad, una profesora de tecnología que dirigía la academia de ciencias vio que su energía la podía canalizar ahí. De ahí en adelante participó en concursos y recibió varios premios. Y si bien su intención era estudiar biología marina, la inexistencia de esa carrera la llevó a acuicultura en la Universidad de Antofagasta. En paralelo se dedicó a proyectos de investigación. “Era una carrera paralela, mientras seguía acuicultura, estudiaba la microbiología orientada a locos, ostiones, etc.”. Y en esa instancia publicó su primer paper en la revista de Historia Natural.

Pamela Chávez, nueva directora de Codelco.

Se ganó una beca para hacer un magíster en Ciencias Microbiología Acuática y luego un doctorado en Microbiología Molecular y Biotecnología en la Universidad de Kioto, Japón. Eran solo dos mujeres: ella y una coreana. Fue el primer doctorado que tuvo la carrera de acuicultura de la Universidad de Antofagasta. Y lo sacó en japonés, idioma que aprendió en seis meses. Tras ello, partió a la Universidad de Hawaii at Manoa, también becada, a hacer un posdoctorado.

Josefina Montenegro, en tanto, redireccionó sus destinos académicos hacia Estados Unidos. Tras estudiar derecho en la Universidad Católica y hacer su tesis -coincidentemente- en aguas halladas en labores mineras, hizo un máster en derecho en la New York University School of Law, y luego sacó una certificación avanzada en negocios en la New York Stern University School of Business.

Mientras Chávez trabajaba en la Universidad de Antofagasta armando tres programas de doctorado, introduciendo la tecnología en ellos como en el de ingeniería, donde incorporó la parte de biominería, Montenegro se enfocaba en el estudio de abogados Claro & Cía., y luego en staff Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en Nueva York. Se enfocó en derecho corporativo y finanzas corporativas, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones.

Pamela Chávez se concentró en el emprendimiento. De hecho, es parte de Endeavor y fue fundadora de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech). La expresidenta del gremio, Alejandra Mustakis, asegura que fue una de las impulsaras de esa organización y una de sus directoras más reconocidas. “Muchas cosas las empujamos juntas. Fue una de las grandes desarrolladoras de lo que fue la Asech en el norte”. “La Pame es una científica, emprendedora, innovadora, experta en minería, en biotecnología, debe ser de las mujeres más claras y potentes en esos ámbitos”, añade.

Chávez repite que se pueden hacer cosas desde las regiones. Vive en Antofagasta y descarta de plano trasladar su residencia a Santiago. En 2015 fue parte de los fundadores de la Fundación Mi Norte que se dedica a apoyar emprendimientos en etapa inicial y con potencial del norte, para ayudar a la economía de la región. Ivannia Petricio es la directora ejecutiva de esa entidad: “Pamela partió como directora y hoy, dado sus altos niveles de compromisos, es asesora. Siempre está disponible para las mentoría de los emprendedores y para orientarnos como fundación. Va un paso adelante, se le ocurren muchas cosas”, destaca.

Ese foco la llevó a impulsar también sus propios desarrollos. Armó Biotecnología Antofagasta y la vendió al año y medio. Luego, tras la invitación de un director de la Universidad de Antofagasta, Juan Manuel Aguirre, creó la firma de biotecnología industrial Aguamarina. Sacó los primeros productos biotech escalables.

La también ingeniera en acuicultura Andrea Contreras partió con Chávez. Relata que todo comenzó tras escuchar los problemas de los clientes que no encontraban solución en lo clásico. “Acá en Antofagasta había mucho talento y empezamos a enfrentar con nuestras capacidades las dificultades que había en el sector”. Por ejemplo, demostraron que las bacterias influían en la corrosión que ocurría en procesos de transporte de agua en las actividades mineras. “Tuvimos que hacer un gran levantamiento para que nos creyeran, para demostrar que había bacterias asociadas”, cuenta Contreras.

Tras el estallido social, con el laboratorio en Antofagasta y las oficinas en Santiago, Chávez vendió Aguamarina; quería seguir investigando. Hoy, de hecho, está trabajando en un megaproyecto de relaves. “Quiero resolver el problema; que la minería no tenga relaves”, destaca.

Formó en 2020 Domolif con el equipo de investigación de su antigua firma, puntualmente con Contreras y Johanna Obreque.

Cristóbal Undurraga es el gerente general de lo que era Aguamarina y de lo que hoy se llama Ceibo. Conoció a Chávez cuando trabajaba en Corfo entre 2014 y 2019. Tras salir del gobierno, lo invitaron a Aguamarina, trabajaron juntos varios años, hasta que separaron los caminos. “Hicieron un fichaje superbueno”, señala frente a su llegada a Codelco. “Es una señal muy positiva que sea emprendedora, con una visión local, que entiende la región, y que va a aportar la mirada científica en un sector que necesita desafiarse en esos temas”.

Josefina Montenegro, nueva directora de Codelco.

Josefina Montenegro siguió el camino corporativo y luego el del servicio público. En 2010 asumió como superintendenta de Quiebras bajo la administración de Sebastián Piñera. Fue quien dirigió la redacción, tramitación legislativa e implementación de la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Y si bien su período terminaba en 2014, Michelle Bachelet la ratificó en el cargo.

La subsecretaria de Economía de aquella época, Katia Trusich, recuerda que la conoció cuando llegó al gobierno. “La encontré superdedicada a su trabajo, que había formado un equipo bueno, bien afiatado y me pareció que alguien que había tramitado la ley en el Parlamento era la más competente para poder seguir con el proceso de instalación. Nos entrevistamos, la encontré superprofesional y le pedí si se quería quedar y funcionó muy bien”. “Me parece un supernombramiento. Una persona que tiene las competencias para ser directora, reconocida en su ámbito. Es, además, muy estudiosa, por lo que aquello que no sepa, lo va a aprender muy rápido”, añade.

Calificada como excesivamente matea, responsable, obsesiva con el trabajo y minuciosa, Montenegro fue gerenta de Asuntos Legales y Externos de British American Tobacco y presidenta de la Empresa Portuaria Puerto Montt. Y presidenta de la Asociación de Isapres, donde tuvo una bullada salida luego de que acusara desavenencias con las aseguradoras.

Hoy preside el directorio de Caja La Araucana -donde dirige el comité de ética, nominaciones y compensaciones e integra el comité de riesgos; es directora de la Cámara de Comercio de Santiago, y desde 2018, parte de la mesa de Sky Airline.

El presidente ejecutivo de esta aerolínea, Holger Paulmann, señala que en su momento hicieron un proceso de búsqueda de directora para Sky, revisaron alternativas, y por sus competencias y la complementariedad con los otros miembros de la mesa, optaron por ella. “Nuestro directorio tiene cinco miembros, dos son mujeres y lo que tratamos de hacer es que exista complementariedad. Josefina es la única que es abogado, además tiene hartos conocimientos en comunicaciones y asuntos corporativos y experiencias en directorios, y eso balanceó la decisión a favor de ella y estamos muy contentos. Ha sido un aporte”, subraya. Integra los comités de personas y el de nominaciones y gobiernos corporativos. Además del de comité de auditoría y el comité Perú.

También participó en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde del gobierno anterior como embajadora.

Si bien Montenegro y Chávez no se conocen, sí coinciden en una entidad: la plataforma WoomUp de mentorías, networking y formación para tener más mujeres en puestos de liderazgo. Hoy ambas son mentoras.

Desafíos para Codelco

La ministra Hernando conoce a Chávez hace años. Cuando la secretaria de Estado fue intendenta de Antofagasta, la científica la ayudó a armar una visión de desarrollo tecnológico. Luego, cuando Chávez ingresó al Consejo Nacional de Innovación, Hernando era diputada. Y gracias a su colaboración, Chávez armó la mesa de estudios a nivel nacional de ciencias para el agua.

La conversación para asumir en Codelco versó sobre el rol que debe tener la ciencia en la compañía. “Chile está megaconvencido que necesita la mirada científica para resolver desafíos tecnológicos mundiales que hoy no tienen solución. Por ende, tenemos que generar capacidades locales para resolver esos problemas. Y hay demasiado talento”, señala.

Destaca el ejemplo de BHP Billiton, que fue la primera en tener un programa de innovación abierta para la minería. Hoy Chávez es directora de la Fundación Minera Escondida, controlada por BHP. “Tengo data para demostrar que en Chile hay capacidad para hacer ciencia, hay capacidad de ingeniería para resolver problemas, pero no está conectado con un programa de innovación abierta con la minería, a excepción de BHP. Hace falta llevar esa mirada a Codelco “, señala. Explica, de hecho, que si Codelco compra un software a una empresa chilena, atrae a fondos de inversión que invertirán en ella, por lo que el círculo virtuoso para el conocimiento es enorme. “Cada tonelada de cobre que se saca es con tecnología, y seremos nosotros los que la aportemos”. Al final todo ello -enfatiza- puede derivar en una industria del conocimiento que aporte más al PIB que la misma estatal. “A Codelco hay que mirarlo como una base para generar capacidades tecnológicas y de ciencia en Chile”, dice.

Montenegro complementa: “Agradezco la confianza del Presidente Gabriel Boric en esta designación, tenemos una gran tarea por delante. Estoy muy feliz que las mujeres tengamos mayor presencia en directorios y, sobre todo, en una de las empresas más grandes de Chile”.