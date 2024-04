Una canción del nuevo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, rinde homenaje a una heroína del feminismo estadounidense largamente celebrada y a menudo mal interpretada : la actriz Clara Bow.

Como historiadores de la década de 1920, hemos estudiado la fama de Bow y su legado cultural. En su rancho en la zona rural de Nevada, supervisamos una colección de sus artefactos personales, incluida su ropa y un estuche de maquillaje.

¿Quién es Clara Bow, la mujer homenajeada por Taylor Swift en su nuevo disco?

Bow era una mujer muy adelantada a su tiempo, una estrella dueña de su éxito y de su sexualidad. Existe la percepción popular de que Bow fue víctima de sus propios demonios. Pero su historia es todo menos una advertencia.

Es una marcha victoriosa.

La carrera de Bow comenzó en su Nueva York natal, donde en 1921, a la edad de 16 años, ganó un concurso de belleza y obtuvo como premio un pequeño papel en una película.

Bow aprovechó cada oportunidad para estar en el set y aprender el oficio. Llegó temprano, se quedó hasta tarde y estudió cómo trabajar con las cámaras y las luces. En una industria cinematográfica incipiente, el profesionalismo y la amabilidad de Bow definieron su éxito.

Después de mudarse a Hollywood en 1923, la habilidad de Bow para robarse una escena le valió una serie de papeles como una alegre compañera en películas como Dancing Mothers (1926). El giro estelar de la actriz ocurrió en It de 1927, en la que interpretó a una empleada de unos grandes almacenes que intenta cortejar a su jefe.

Variety pasó a apodar a Bow, que se había hecho conocida por su característico puchero, sus ojos coquetos y su pelo rojo intenso, como la “bebé del jazz más sexy” de Hollywood.

45.000 cartas de fans al mes

Fuera de la pantalla, una serie de romances de alto perfil hicieron que su vida personal fuera tema de las páginas de chismes.

En 1926, Photoplay dijo a los lectores que Clara “interpreta a la imprudente generación más joven, dentro y fuera de la pantalla”, y señaló que besó a su novio “tan fuerte que le ‘dolió la mandíbula durante dos días’”.

La relación de Bow con la prensa fue cálida y fría. Pero las historias fueron incesantes. Variaban desde artículos patrocinados por estudios en grandes publicaciones comerciales hasta historias de escasas fuentes sobre orgías y abortos, publicadas por periódicos de poca monta que luchaban en el despiadado entorno mediático de Los Ángeles.

La legión de fans de Bow intentó imitar su aspecto característico. Arte de la imagen del póster de la película/Getty Images

Según la prensa, Bow padecía “crisis nerviosas”, tenía mala suerte en el amor y era demasiado descarada para su propio bien. Sus legiones de fans la amaban de todos modos.

En 1929, recibía 45.000 cartas de fans al mes. Ese mismo año, las ventas del tinte rojizo henna se triplicaron cuando los fanáticos intentaron imitar su apariencia. En el set, jugó a las cartas, contó chistes groseros y repartió generosos obsequios, incluido un reloj con incrustaciones de esmeraldas que le regaló a uno de sus peluqueros.

Un siglo antes del “Eras Tour” de Swift, el estilo de feminidad estadounidense de Bow –seguro, aventurero, sexy– tenía un alcance real.

En sus memorias de 1981, el productor Budd Schulberg escribió: “Millones de seguidores llevaban el pelo como el de Clara y hacían pucheros como Clara, bailaban, fumaban, reían y besaban como Clara”.

Un engranaje en la máquina de Hollywood

Por muy poderosa que fuera Bow a finales de la década de 1920, era en gran medida incapaz de dirigir su propia carrera.

Una y otra vez, firmó acuerdos bajos con jefes de estudio masculinos que exigían un cronograma de producción ininterrumpido.

Al principio de su carrera, sus jefes en Preferred Pictures la prestaron a otros estudios y se embolsaron su sueldo. Le impusieron reglas y códigos de conducta en sus contratos para limitar su comportamiento.

Las exigencias del trabajo eran implacables. Agotado, Bow dijo a la revista Motion Picture en 1930: “La gente no sabe que los estudios son fábricas, que uno se levanta a las siete y trabaja duro todo el día en condiciones incómodas. La gente no lo sabe porque los estudios no quieren que lo sepan”.

Su familia se enfadó. Las criadas robaron. Una amiga convertida en asistente personal malversó dinero y luego vendió sus secretos a la prensa, lo que desató un escándalo y un juicio. Tenía un problema de juego y problemas de salud mental que los periodistas relataron con avidez. Bow acabó haciendo 58 películas en poco más de una década. Los estudios eran dueños de ella.

Luego hizo el último movimiento de poder.

Ella renunció.

Viviendo sus años en sus propios términos.

A principios de la década de 1930, Bow dejó Hollywood y se mudó al Walking Box Ranch en la zona rural de Nevada, una propiedad de 400.000 acres propiedad de su marido, la estrella de cine de vaqueros Rex Bell. La prensa desconocía su paradero. Algunos colegas se preguntaron si su acento de Brooklyn la había acabado con la llegada del cine sonoro o si había experimentado otra crisis nerviosa.

En realidad, ella se había enamorado.

Ella dijo de Rex: “Él me ha brindado la única devoción desinteresada que he tenido”.

Juntos criaron dos hijos. Permaneció en Nevada y siguió una carrera en política. Aunque nunca se divorciaron, Bow finalmente regresó a California, donde pasó sus últimos años viviendo tranquilamente en Santa Mónica con su caniche negro, Angel. Leía con voracidad, un hábito alimentado por su insomnio de toda la vida. Le encantaba decorar para Navidad.

Resulta que Bow no fue una víctima de su época. No la expulsaron del cine porque el cine sonoro expusiera su acento de Brooklyn. La sociedad de Hollywood tampoco la rechazó por las historias cada vez más escandalosas que surgieron.

Ella simplemente se fue y, en su mayor parte, no miró hacia atrás. En cuanto a su reputación de reclusa, su hijo mayor, Rex Bell Jr., dijo: “Ella no era tan reclusa como la gente pensaba”. Se escondía detrás de bufandas y gafas, “esperando que la gente no la reconociera”, pero cuando lo hacían, “se acercaban y decían: ‘Eres Clara Bow, ¿no?’”. recordó: “Ella siempre fue amable con la gente. Ella realmente lo era”.

Bow a mediados de la década de 1930 con sus dos hijos en su rancho. Su hijo recordó que ella evitaba el trabajo en el rancho y prefería tomar el sol y leer. Foto: U. de Nevada

Su legado como figura decorativa del feminismo estadounidense es exacto, aunque incompleto.

Bow saltó al primer plano de la cultura estadounidense en un momento en que el naciente sistema de estudios de Hollywood desarrolló la fórmula para vender sexo. A finales de la década de 1920, la prensa se dio cuenta de que los chismes sobre celebridades vendían periódicos y que las vidas personales de los actores y actrices eran un blanco fácil. Al darse cuenta de que cualquier atención es buena, los ejecutivos del estudio abrazaron la sensacional cobertura mediática de los abortos o problemas de salud mental implícitos de Bow.

Taylor Swift y Clara Bow tienen mucho en común: un ascenso meteórico a la fama basado en el talento y el trabajo duro; una serie de amores seguidos de cerca; y drama legal con directivos, antiguos amigos y la prensa. Ambas mujeres redefinieron las expectativas de lo que podría (y debería) ser una mujer estadounidense.

En 2019, en medio de una disputa con su antiguo sello, Big Machine Records, Swift decidió volver a grabar sus discos anteriores y cambiarles el nombre a “Taylor’s Version” para recuperar la propiedad de su música.

No existía una “versión de Taylor” para Bow. Pero su decisión de dejar Hollywood terminó siendo un dedo medio para los hombres a quienes había hecho ricos y poderosos.

Ahora, Swift vuelve a traer a Bow al centro de atención para un bis y para que una nueva generación de fanáticos lo aprecie.

*Deirdre Clemente, profesor asociada de Historia, Universidad de Nevada, Las Vegas

**Annie Delgado, estudiante de Doctorado en Historia, Universidad de Nevada, Las Vegas