El 13 de enero de 2021, el científico chileno Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI), fue acusado de supuestas irregularidades en algunos estudios publicados en los que participó como autor o co-autor.

La denuncia fue realizada por el sitio web For Better Science, un espacio a cargo de un excientífico alemán, Leonid Schneider que ahora dedica su tiempo a denunciar posibles fraudes e inconsistencias en investigaciones. Hetz, era acusado de presentar fotografías alteradas.

Cinco días más tarde, el doctor Manuel Kukuljan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile anunciaba la constitución de un grupo de trabajo experto (con académicos e investigadores internos y externos) para recabar y evaluar los antecedentes “de manera transparente e imparcial”. Este fue el resultado de esa investigación: “No se detectaron acciones constitutivas de fraude científico”.

Claudio Hetz, tras retractación de Science: “Por lo antiguo del estudio, ya no están los respaldos originales para explicar los cuestionamientos”

Pese a la conclusión de la U. de Chile, este jueves, la revista Sciencie finalmente publicó un aviso donde anunciaba que se retractaba del artículo.

“El 28 de abril de 2006, Science publicó el informe “Los proapoptóticos BAX y BAK modulan la respuesta de la proteína desplegada mediante una interacción directa con IRE1a” de C. Hetz et al.”, escribió la revista científica.

“Según un análisis interno que comenzó en febrero de 2021, los autores se dieron cuenta de discrepancias en los controles que se muestran en las Figs. 1A y 6A y las figs. S2, B y C; 3A; y S5, D a F. Los autores ya no confían en que estas cifras respalden las conclusiones. Como resultado, los autores se retractan del artículo. El autor Claudio Hetz no estuvo de acuerdo con la decisión de retractarse. El autor Stanley J. Korsmeyer ha fallecido. No fue posible localizar a los autores Bruno Antonsson, Michael C. Bassik, Paula Bernasconi y Jill Fisher”, agregó la publicación.

En la práctica, esto significa que el artículo ya no está disponible para su revisión.

Según Hetz, la retractación de este artículo es parte del proceso correctivo que se inició en 2022. “Entrege los antecedentes disponibles para corregir el artículo en esa época a la Dra. Glimcher como investigadora responsable del estudio”, explica a Qué Pasa.

Agrega que dado lo antiguo del estudio, ya no están disponibles todos los respaldos originales de dicha investigación para dar explicaciones detalladas a los cuestionamientos. “La Dra. Glimcher tomó la decisión final de retractar este estudio este año. Como laboratorio hemos repetido la mayoría de los experimentos en cuestión que involucraban datos suplementarios y estarán disponibles en nuestro sitio web. Trabajamos para publicar antecedentes nuevos que avalan dicho estudio. Los resultados parciales ya están disponibles en el repositorio bioXriv como preprint”.

Dice que no estuvo de acuerdo con la decisión porque la ciencia detrás de ese estudio fue confirmada por otros trabajos subsiguientes (Rodriguez y cols 2012 EMBO Journal), además de ser capaces de repetir los descubrimientos fundamentales.

También asegura que proporcionarán nuevos datos con técnicas modernas para confirmar los descubrimientos primarios disponibles en el preprint. “Los experimentos en cuestión no involucran datos primarios, consistiendo en resultados negativos (no detectar efectos) o confirmatorios de otros estudios previos”, señala.

Finalmente, dice que la situación es mucha mas compleja. “No quiero hablar mucho por las malas ondas en redes sociales. Por lo mismo, en los próximos días espera subir información al sitio web del BNI, para aclarar más la situación.

Razones para retractarse de un estudio

Las revistas científicas se puede retractar de un artículo científico por varias razones. Una es que se cometa fraude, errores intencionales o que se hayan fabricado datos.

Además, que no se puedan reproducir los resultados en otros laboratorios.

También es posible que se den cuenta que el análisis está mal hecho, fundamentalmente mal en el procedimiento, tanto así que los resultados y conclusiones no se sostengan, lo que podría ser un error involuntario, pero no evita que la publicación se retracte.