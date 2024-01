La otra misión del Presidente de CAP: formar un consejo empresarial para el Congreso Futuro

Juan Enrique Rassmuss cumplirá en mayo un año como presidente del directorio de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), la principal acerera del país. Accionista controlador de Invercap, y por consiguiente de CAP, Rasmuss se autoimpuso otra misión: crear un Consejo Empresarial de apoyo al Congreso Futuro, la iniciativa fundada hace años por el ex senador Guido Girardi y que se realiza desde 2011.

Rassmuss estuvo la semana pasada en Santiago. Aunque pasa más tiempo en Paraguay que en Chile, vino por segundo año consecutivo al Congreso Futuro, una iniciativa que apoya con entusiasmo.

El empresario explica así su tarea. “En Chile hace falta una mirada país de largo plazo 10, 20 años, pero tanto los partidos políticos, los actores sociales y los empresa están en la coyuntura. Para tener la mirada de largo plazo es importante ver hacia dónde van la ciencia y la tecnología”, dice a Pulso.

“En el Congreso del Futuro existe un consejo académico y también esta la mirada política. Falta un consejo empresarial para completar esa mirada de futuro consensuada”, agrega.

Rassmuss cuenta que Guido Girardi lo invitó hace dos años a “construir esa mirada”. “La profundidad de este rol aún está por definir. Trabajaremos este año para completar la formación y definir claramente los objetivos. Estamos trabajando buscando trabajar con empresarios y emprendedores”.

¿Quienes? “Nos han acompañado en reuniones anteriores Pablo Zamora (uno de los fundadores de NotCo), Matías Gutiérrez, de Genosur, y Alejandra Mustakis, entre muchos otros”, responde el ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. A ellos se suma la presidenta del gremio de los industriales. “Estamos trabajando junto con Rosario Navarro y Sofofa para sumar empresarios con mirada de futuro y ganas”, cuenta. La semana pasada, eso sí, admitía dificultades de este trabajo, en una entrevista con radio Cooperativa. Rassmuss decía que hasta ahora su esfuerzo “no ha sido muy exitoso”, porque sólo ha conseguido allegar escasos empresarios al grupo.

Juan Enrique Rassmuss Raier es el controlador de Invercap a través de la sociedad Inversiones Hierro Viejo SpA, que tiene el 39,3% de las acciones de la sociedad de inversiones. E Invercap es el controlador de CAP, con el 43,31% de la propiedad a fines de 2022, según la memoria de ese año. Rassmuss es director de Invercap desde 2009 y director de CAP desde hace cinco años: ingresó en diciembre de 2018. Desde 2016, preside las empresas fundadas por su padre, Juan Enrique Rassmuss Echecopar, fallecido ese mismo año, las que desarrollan su actividad en las áreas minera, energética e industrial.

Rassmuss hace un paralelo entre la contingencia y los temas de largo plazo que persigue el Congreso. “Todo se hace amparado en la coyuntura. Hablas de reuniones que fue o no ley de lobby; por qué se hicieron o no se hicieron; pero no se habla de lo que estará sucediendo dentro de cinco, 10 o 20 años más. ¿Qué estamos haciendo para hacernos cargo de esa realidad?”, decía a Cooperativa la semana pasada.

“No hay que confundir temas de corto con largo plazo; si se mezcla, se pierde la contingencia. La idea es trabajar primero. Tener el consenso del Chile que queremos. El consenso existe, pero estamos perdidos en la discusión del corto con el mediano plazo”, insistió.

El ejemplo de Davos

El presidente de CAP hizo una comparación ambiciosa para los próximos años del Congreso Futuro. En Chile, dijo a cooperativa, “no tenemos instancias como Davos, donde se habla del futuro, donde van los presidentes del mundo, van los empresarios del mundo a discutir del futuro. Este Congreso Futuro sería un excelente Davos de América Latina. Tenemos esa oportunidad, porque es un evento de una potencia gigantesca, e invito a mis colegas empresarios a que se sumen y que empecemos a hablar de futuro y no sólo del próximo trimestre”.

Rassmuss no esconde su entusiasmo con Congreso Futuro. “Cuando uno viene acá, se sorprende por el interés que hay por la cantidad de jóvenes y personas en general. Y la prensa, que nunca había tenido un interés tan grande”.

“Uno de los sueños que yo tengo, es que Chile tiene todos los materiales de descarbonización: tiene cobre, hierro (acero verde), litio, cobalto, tierras raras, energías verdes. Cómo en lugar de ser exportadores de materias primas, nos convertimos en un hub manufacturero, en vez de exportar materias primas, traer todo lo que se necesita para empezar a hacer las cosas más terminadas acá. Dado que tenemos las materias primas, los chilenos somos tremendamente trabajadores y creativos, ¿por qué no empezamos a hacerlo acá?”.

Rassmuss argumenta que “hoy la tecnología permite hacer menor volumen con gran tecnología, si somos capaces de crear una cadena de valor industrial, basado en la descarbonización, podríamos generar una enorme cantidad de empleo en la industria, que pagaría mucho mejor que en el comercio y agricultura”.

Y cuando se habla de crecimiento, “yo pregunto ¿crecer para dónde? Hay un dicho antiguo: ‘No existen empresas exitosas en territorios fracasados’. Si nos interesa que nuestras empresas sean exitosas en el mediano plazo, debemos preocuparnos de que este éxito nos beneficie a todos”, concluía el presidente de CAP.