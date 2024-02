Laurence Kotlikoff: el reputado economista y mejor amigo de Sebastián Piñera en Harvard que viene al funeral

En medio de los intensos preparativos para el funeral de Sebastián Piñera, Laurence Kotlikoff, uno de los economistas más cercanos al expresidente durante su estadía de tres años en la Universidad de Harvard, arribará a Chile para asistir al sepelio del exmandatario.

“Sebastián (Piñera), Cecilia (Morel) y yo fuimos muy amigos durante los últimos 50 años”, relató escuetamente a Pulso el reconocido experto en reformas financieras y finanzas públicas, y hoy profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Boston, con quien Piñera conversaba y se reunía habitualmente.

Kotlikoff -autor del libro “La Magia del Dinero”, entre otros- ha sido columnista de los periódicos New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post. Además, en 2014 la revista inglesa The Economist lo nombró uno de los 25 economistas más influyentes del mundo.

A su vez, Piñera y Kotlikoff trabajaron como investigadores asistentes del reconocido economista Martin Feldstein, quien luego sería un asesor clave del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.

Sus años en Boston

En 1971 Piñera se tituló de Ingeniero comercial en la Universidad Católica, donde recibió el premio como mejor egresado en la mención Economía. En 1973, luego de casarse con Cecilia Morel y financiado en parte por una beca Fulbright, Sebastián Piñera llegó a la prestigiosa Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos, para iniciar su doctorado en Economía. Durante tres años el fallecido exmandatario compartió con un numeroso grupo de economistas de elite y consolidó amistades con expertos de diferentes países que perduraron por décadas.

En 1976, obtuvo un máster y doctorado en Economía en la Universidad de Harvard con la tesis “Economía de la Educación en Países en Desarrollo. Una Colección de Ensayos”, en cooperación con el profesor Marcelo Selowsky.

Además de Kotlikoff, Piñera logró gran cercanía con el tunecino Uri Dadush, exdirector del Banco Mundial. Otros compañeros que compartieron con el expresidente en Harvard fueron Nancy Stokey, quien luego se convirtió en profesora de economía en la Universidad de Chicago, y Gordon Buthune.

Durante sus años en Boston, Piñera también hizo amistad con el exministro de Economía argentino Domingo Cavallo. En el blog personal de Cavallo, quien también es cercano de Kotlikoff, lamentó el fallecimiento de Piñera.

“Conocí a Sebastian Piñera hace 50 años cuando compartíamos no sólo las actividades académicas sino también reuniones de familia y las misas de los domingos en el *common room* del Peabody Terrace (complejo de la Universidad de Harvard). Desde entonces fui consolidando mi impresión de que su inteligencia y elevada moral siempre estarían al servicio no sólo de Chile sino de quien requiriera sus opiniones y ayuda. Puso mucha energía para luchar por su ideario liberal y por el bienestar de sus semejantes. Nuestro último encuentro virtual fue precisamente hace apenas 40 días cuando Larry Kotlikoff, otro generoso y querido amigo de ambos, nos convocó a intercambiar ideas sobre una eventual dolarización en Argentina”, escribió esta semana el exministro en su sitio web personal.