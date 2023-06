Con foco en el pacto fiscal que aspira alcanzar el gobierno, este domingo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversó con Mesa Central de Canal 13, y envió un mensaje a la oposición en torno a este tema.

“Tengan confianza en que nuestra intención, nuestra voluntad en esto es buscar acuerdos. Cuando se nos habla, por ejemplo, de reforma al Estado, actualmente la subsecretaria y este ministro llevamos 30 años trabajando en estos temas. Cuando hablamos de crecimiento, hemos ido llenando una agenda que estaba vacía al comienzo del gobierno. Entonces, dejemos de lado los prejuicios, sentémonos a conversar con seguridad, y estoy seguro que no nos va a costar encontrar temas en común para construir este gran pacto fiscal”, señaló Marcel.

El ministro explicó que la reforma tributaria es necesaria para financiar una serie de medidas que el gobierno busca impulsar. Y dijo que todas ellas, “además de ser prioritarias y urgentes para la ciudadanía, tienen costos importantes y no son posibles de acomodar dentro del proceso normal del Presupuesto con la misma carga tributaria que tenemos hoy. O sea, pensemos por ejemplo que la PGU que se legisló en enero-febrero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para 2022″.

Y agregó: “Nosotros dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU. Pero al año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este Presupuesto, sólo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y los reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en 2023. Entonces, eso nos da una idea de que los órdenes de magnitud que están involucrados en estas cosas no son tales como para permitir que se vayan ajustando de a poquito en los presupuestos”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “Chile lleva muchos años con presiones importantes de gasto. Y esas presiones importantes de gasto han significado aumento del gasto público mayor que los ingresos estructurales. Y por eso tuvimos durante muchos años déficit estructural (...) Nos faltaba 1% del producto para financiar las cosas que ya estábamos haciendo. Entonces, si ahora queremos hacer más, porque la ciudadanía lo necesita, se requiere un esfuerzo para generar mayor recaudación”.

El titular de Hacienda mencionó que “si no se logra” el pacto fiscal, “creo que va a ser una gran frustración para el país. Y significa un riesgo para el país, a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario, y para algunos incluso sin una nueva Constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Me parecería trágico”.

Los dichos del titular de Hacienda, en particular los referidos a la falta de financiamento de la PGU, generaron una rápida reacción en el piñerismo. La exministra del gobierno anterior, Karla Rubilar, comentó en su cuenta de Twitter: “Que grave que ministro de Hacienda, Mario Marcel, falte así a la verdad. PGU quedó completamente financiada, Congreso veló por ello. Sala cuna también tiene informe financiero y mecanismo propio. ¡Basta ya! Requerimos un debate serio de un ministro que se supone serio”.

Por su parte, Máximo Pavez, actual miembro de la Comisión Experta, también escribió en la misma red social: “Como exsubsecretario de la Segpres, cuya función es colaborar con el trámite de proyectos de ley, afirmo que el ministro Mario Marcel falta a la verdad y a la buena fe diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento. Se debe disculpar en especial con el Congreso nacional pues insinúa que la ley se aprobó mal. Inaceptable”.

En tanto, el jefe de bancadda de RN, Frank Sauerbaum, señaló que la PGU “sí contaba con financiamiento, la que no tiene financiamiento es la prometida por el Presidente Boric de subir a $250 mil”.

Dada la polémica que se generó, desde Hacienda enviaron dos informes de la época en que se legisló sobre la PGU, del Consejo Fiscal Autónomo y de LarrainVial, donde alertaron de que no estaba financiada en su totalidad y expresaron dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales a largo plazo.