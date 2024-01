Ministra Jara destaca disposición de Chile Vamos para reunirse por pensiones

Tras participar en una actividad por pensiones en el Centro Cultural Chimkowe en Pelalolén, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, resaltó que para poder en la reforma previsional, se necesita construir mayorías, y valoró disposición de Chile Vamos de acudir a la reunión en el Ministerio este lunes.

“Para nuestro país resolver este tema no ha sido fácil, y para poder resolverlo necesitamos construir mayorías. Nos habría gustado que el seguro social hubiese sido un 6%. Si el acuerdo previsional va bajando en puntos que vayan a un seguro social, o elementos tan necesarios como equidad de género, cada vez que se baja un punto de aquello el beneficio va disminuyendo. Por eso, tenemos toda la voluntad de conversar. Valoramos la propuesta de parlamentarios de 3 y 3, pero esperamos poder también avanzar en una propuesta que contemple al menos las tablas de mortalidad”, dijo la secretaria de Estado en un punto de prensa.

Y luego agregó que “quisiera señalar que agradezco la recepción que ha tenido Chile Vamos, los integrantes de la Comisión de Trabajo a poder concurrir a una reunión en el Ministerio. Entendemos que muchas veces hay tensión y diferencia en la política, pero como señalaba con anterioridad, no me cabe duda que todos tenemos claro que las pensiones tienen que subir. Nuestro espíritu es que este proyecto, vaya votándose ya. Si no se soluciona esto, vamos a tener una tercera iniciativa frustrada. Con la mejor de las voluntades y agradeciendo la voluntad de Chile Vamos, vamos a esa reunión”.

Por último, y ante la tramitación de la reforma previsional en el Congreso, enfatizó que para que el proyecto avance se necesitan a todos los sectores políticos.

“Para avanzar nos necesitamos todos, en esto hay que ser muy realistas, no podemos dejar atrás a ningún sector político. Esperamos dar hoy una gran cantidad de información, nuestra intención es seguir avanzando”, sostuvo la ministra.