Ministro Grau califica el caso de coimas que involucra a la CMF, el SII y Luis Hermosilla de “máxima gravedad”

Un caso grave y que debe ser investigado con rapidez es la postura del gobierno del Presidente Gabriel Boric ante la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucra al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). El ministro de Economía, Nicolás Grau, citando a su par de Hacienda, Mario Marcel, resaltó que este es un caso que debe esclarecer pronto y sancionar según corresponda.

“Desde el punto de vista del gobierno, nuestra visión es que esto debe ser abordado con la máxima celeridad y que, por supuesto, quienes tengan las responsabilidades asuman las consecuencias de aquello”, comentó Grau en un punto de prensa relacionada al turismo por los juegos Parapanamericanos.

De esta forma, Grau comentó que la postura del Ejecutivo ante lo que se conoce del caso es que, “son actos de máxima gravedad que deben ser investigados. Nuestras relaciones económicas y también nuestras relaciones sociales se basan, por supuesto, en que las personas actúen de forma correcta y cuando eso no sucede tiene que existir consecuencias penales y todas las consecuencias que correspondan en la materia”.

En tanto, Grau también salió en defensa de la CMF tras ser aludida en el caso: “Ha mantenido durante todo este tiempo las sanciones que correspondían a las empresas involucradas en esos audios, lo que creo que es un elemento, por supuesto, relevante en la conversación”. Esto en base a que la primera arista del caso dice relación a que Luis Hermosilla, Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, según el audio dado a conocer, se desprende el pago a los funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario Sauer, quien es controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, firmas que son indagadas por la CMF.

Ante este contexto, Grau reiteró el mensaje sobre la velocidad con que se debe investigar este caso ante la gravedad del hecho puntual y el daño que puede causar en la opinión pública.

“Tenemos instituciones que funcionan de forma adecuada, con probidad de quienes participan allí, y cuando eso esté en tela de juicio, como sucede a partir de este audio, por supuesto que hay que investigarlo, no solo por un tema de transparencia, sino para resolver todos estos potenciales problemas de la forma más rápida posible”, añadió.

Mientras que, por el rol de Hermosilla en el caso y su perfil con trabajos en el pasado con todos los sectores políticos -el último fue Miguel Crispi, quien decidió dejar de ser representados por el abogado tras el caso- Grau declinó comentar la situación desde ese foco: “No tengo un comentario al respecto (...) lo que sabemos hasta ahora es que son justamente estas personas las que habrían intentado, no sabemos si lo lograron o no, hacer estas coimas, eso es sumamente grave, esas personas tienen que responder ante la justicia, por qué lo hizo o por lo qué no lo hizo. Si es raro o no (su trabajo con personas de distintos sectores políticos), creo que no me corresponde como ministro hacer comentario en esa materia”.