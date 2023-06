Pacto fiscal: RN se reúne el lunes con Hacienda, pero adelanta que “no estamos disponibles para (...) un aumento de impuestos”

Las reuniones para alcanzar un pacto fiscal y de esa manera destrabar la discusión de la reforma tributaria tiene a los distintos sectores empresariales, pymes, partidos políticos afinando sus propuestas o al menos fijando postura de cara a este nuevo proceso. Si la semana pasada Hacienda se reunió con los representantes de los grandes empresarios y de las micro, pequeñas y medianas empresas, ahora, el paso siguiente es con los partidos políticos. Uno de ellos es Renovación Nacional (RN). Por ello, los senadores y diputados tuvieron una reunión almuerzo para coordinar cómo abordarán este debate y definir una estrategia conjunta.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada de esa colectividad, explicó que “hubo un consenso en que no estamos disponibles para hacer un aumento de impuestos, y solo nos sumaremos a una eficiencia del gasto fiscal y a otra que tenga que ver con la reducción de la evasión, elusión y exenciones, que era algo que ya anticipamos en la discusión de la reforma que se rechazó. En eso estamos alienados, entre diputados y senadores”.

El diputado dijo que para el próximo lunes quedó agendada una cita con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde esperan esbozar algunos ejes de la propuesta, ya que el documento final estará una vez que se reúnan con gremios empresariales y representantes de las pymes.

Si bien no ven espacio para subir impuestos, en RN consideran que se debe esperar a lo que Marcel les presente ese día en que se junten. Una opción que se podría analizar en este pacto fiscal sea un acuerdo de largo plazo, donde se pueda “dar invariabilidad tributaria para que no se esté cambiando el sistema impositivo todos los años. Esto podría aplicarse para algunas empresas o sectores, pero sería una agenda distinta y no sabemos si el gobierno está dispuesto a eso”.

Otro que estuvo presente en la reunión fue el senador José García Ruminot, quien afirmó que “no hay disposición para habilitar el proyecto de reforma tributaria que ya fue rechazado en Cámara de Diputados”. Si bien subraya que “no hubo un acuerdo propiamente tal, pero ese es el ánimo”.

El legislador acotó que en su partido se sigue pensando que la reforma “debiera limitarse a modernizar nuestras normas sobre evasión y elusión”. Y se concordó en que el “Ejecutivo debe transparentar todas las iniciativas destinadas a lograr una mayor recaudación, incluyendo los mayores ingresos por litio y el aporte de empresas públicas al erario nacional. Un pacto fiscal debe comprender todas las posibles fuentes de ingreso y de ahorro”.

14 de Marzo de 2018 / VALPARAISO Gustavo Sanhueza UDI en el hemiciclo de la Camara de Diputados. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

En la UDI, el senador y vicepresidente, Gustavo Sanhueza, dijo que todavía no reciben alguna invitación de parte de Hacienda para reunirse a conversar sobre este pacto tributario. En ese escenario dijo que como Chile Vamos se está preparando un seminario donde expondrán algunos economistas. “La idea es que puedan mostrar cómo está la situación económica del país y si es el mejor momento para impulsar una reforma tributaria. Este evento se realizará el 10 de julio”, puntualizó el legislador.