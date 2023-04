Pierre-Olivier Gourinchas: “Esperamos que el crecimiento en Chile se recupere en la segunda mitad de este año”

En febrero del año pasado, Pierre-Olivier Gourinchas asumió como economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), reemplazando a Gita Gopinath, justo cuando comenzaba la guerra en Ucrania.

Así, al economista francés le ha tocado encabezar el área de investigación en un período de especial turbulencia mundial. A poco más de un año de llegar al cargo, y en medio de las Reuniones de Primavera del FMI en Washington DC, el doctor en economía del MIT -donde fue compañero del chileno Rodrigo Valdés, que se integrará en mayo a la institución como director para el Hemisferio Occidental- conversó con Pulso sobre el escenario económico global y su visión sobre Chile, luego de que esta semana el Fondo subió su proyección para el PIB 2023 del país, desde una caída del 1,5% a una del 1%.

Se ve más cautela este año en las estimaciones. ¿Está más difícil pronosticar el escenario económico que en ocasiones pasadas?

- Nos enfrentamos a un entorno con mucha más incertidumbre que en el informe anterior. Siento que eso lo digo casi siempre (ríe). Empecé este trabajo hace un año y tuvimos la invasión rusa de Ucrania, una guerra en el continente europeo con una enorme cantidad de incertidumbre. Esperábamos que las cosas se estabilizaran por fin en enero y ahora tenemos más turbulencias financieras. Así que volvemos a un entorno en el que hay muchos riesgos a la baja para la economía.

¿Cuáles son estos riesgos?

-Bueno, varias cosas siguen presentes y existe el riesgo de que la inflación sea más persistente. Ahora esperamos que la inflación siga estando por encima de la meta en 2023 y gran parte de 2024 para el 90% de los países que tienen objetivos de inflación. El 90% de ellos va a estar bien por encima del objetivo, incluso el año que viene. Así que la inflación sigue ahí. Tenemos la guerra y la invasión rusa de Ucrania. Pero, además, ahora tenemos claros indicios de que el endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales de todo el mundo está teniendo algunos efectos considerables en la salud del sector financiero. En general, el sector financiero sigue gozando de buena salud, pero ha habido focos de inestabilidad que han surgido aquí y allá, como el Silicon Valley Bank o el Signature Bank, o en el Reino Unido, o lo de Credit Suisse. Y probablemente habrá más en los meses que vienen.

¿Qué piensan acerca de lo que está haciendo la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo y otros bancos centrales? Si es necesario, ¿deberían seguir subiendo las tasas?

-La respuesta corta es que deberían, siempre que haya formas de hacer frente a las turbulencias. Y ese ha sido el caso. Ya sea porque el Tesoro y la Fed juntos han intervenido y garantizado la estabilidad del sistema financiero, o las autoridades financieras en Suiza. Hay formas, con políticas financieras, en las que se puede asegurar que el sistema se mantiene estable. Entonces, la política monetaria debe seguir centrada en la estabilidad de los precios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, si hay necesidad de subir más los tipos de interés, entonces deberían poder hacerlo. Ahora bien, ¿creemos que es necesario subir más los tipos de interés? Bueno, tal vez sí, tal vez no. Probablemente no. ¿Por qué? Primero, porque ya estaban cerca del peak del ciclo de subidas. Ya habían hecho mucho. Y eso va a empezar a tener un efecto en la actividad y en los precios en 2023 y 2024. Pero el efecto no es inmediato, lleva un tiempo, y ahora estamos llegando al punto en que ese endurecimiento está teniendo efecto. Así que tenemos que esperar y ver. En segundo lugar, las turbulencias financieras del último mes van a provocar probablemente una contracción del crédito. Eso también va a enfriar la economía y significa que los bancos centrales no tienen que hacer tanto. Así que puede que no necesitemos tanto endurecimiento de la política monetaria en el futuro. Así que no preveo muchas más subidas por parte de la Reserva Federal o de los otros grandes bancos centrales. Pero lo que sí espero es que se queden donde están y no aflojen hasta que la inflación esté bien bajo control.

¿Existe el riesgo de que los bancos centrales empiecen a bajar las tasas demasiado pronto ahora que la inflación está perdiendo algo de fuerza en algunos sitios, pero más por la energía y el precio de los alimentos y no por la inflación subyacente?

-El peligro no creo que sea que los bancos centrales lo hagan porque se fijan en la inflación general en vez de en la subyacente. Están muy centrados en la inflación subyacente. El peligro es que los bancos centrales lo hagan porque les preocupe la estabilidad financiera. No creo que sea así, pero el mercado parece pensar que los bancos centrales están a punto de relajar más, así que hay una brecha entre lo que el mercado cree y lo que los bancos centrales tienen que estar haciendo. Esa brecha es una vulnerabilidad potencial. ¿Por qué? Porque si en algún momento el mercado cree que está equivocado, tendrá que aumentar de nuevo. Las tasas de mercado tendrán que ajustarse, y eso podría añadir cierta presión adicional sobre el sistema financiero.

¿Hoy en día es más difícil comunicar esto, después de más de una década con tasas muy bajas, con un dinero muy barato?

-No hay duda de que es mucho, mucho más difícil de comunicar en este momento. Quiero decir, durante muchos, muchos años, el problema al que se enfrentaban los bancos centrales era que la inflación era demasiado baja. Y estaban probando todo tipo de medidas. Los tipos de interés estaban por los suelos. Como no podían bajarlos más, estaban haciendo expansión cuantitativa. Estaban haciendo un montón de cosas para tratar de convencer al mercado de que habría un poco más de inflación. Y ahora tienes que pivotar y de repente tienes que empezar a subir las tasas y convencer a los mercados de que vas a mantener las tasas altas hasta que la inflación baje. Es un cambio muy grande. Y el mercado tiene que aprender a interpretar lo que está pasando. Ha sido un reto para ellos también.

Pero no sólo es difícil de explicar a los mercados financieros, sino que también a las personas, que con una economía más lenta ven peligrar sus empleos, por ejemplo…

-Bueno, siempre el argumento ha sido el siguiente: si el crecimiento es bueno, ¿por qué quieres tener menos crecimiento? Y la respuesta a esto es, OK, el crecimiento es bueno, pero tiene que ser sostenible. Y si tienes un crecimiento excesivo en relación con lo que tu economía puede producir, tienes una demanda excesiva, entonces eso se traduce en inflación. Y la inflación es mala. La inflación genera inestabilidad financiera y macroeconómica. Y la gente odia la inflación. En el entorno actual, con el aumento del nivel de vida, la gente no está contenta, siempre se están quejando de que su nivel de vida está bajando, de que el coste de la vida está aumentando. Así que es muy importante volver a un mundo en el que la inflación sea algo de lo que la gente pueda olvidarse. Y creo que los bancos centrales quieren volver allí, y creo que tienen toda la razón. Ese es su mandato. Es lo que tienen que hacer. Y requerirá ralentizar la economía.

¿Qué tan vulnerables están los mercados emergentes?

-Muchos de ellos están con un crecimiento relativamente robusto. Ahora, esto varía según la región. Es menos en el caso de América Latina, por ejemplo, pero es sin duda el caso cuando nos fijamos en los países emergentes de Asia. Eso es en parte China, pero también India. Así que hay diferencias allí, y claramente el entorno en el que tienes un endurecimiento de los tipos de interés en las economías avanzadas, tiene implicaciones para los países emergentes en desarrollo. El año pasado lo vimos muy, muy claramente, cuando el dólar se hizo muy fuerte. Los tipos de interés de la deuda soberana de muchas economías de mercado emergentes y países en desarrollo estaban subiendo muy rápidamente, y había mucha presión sobre el mundo emergente y en desarrollo debido a este endurecimiento tan brusco de la política monetaria en las economías avanzadas. Quiero decir que el hecho sorprendente, hasta cierto punto, es la resistencia del mercado emergente en las economías en desarrollo. ¿Quién habría pensado hace un año que la Fed podría aumentar los tipos de interés en más de 400 puntos básicos, y que de alguna manera no habría una crisis importante en el espacio de los mercados emergentes? Y no ha sido así.

¿Por qué?

-Bueno, en parte, porque los mercados emergentes estaban lidiando con un problema muy similar. También se enfrentaban a presiones inflacionarias. Muchos de ellos, como Chile, incluso empezaron aumentar los tipos de interés antes, así que, básicamente, estaban en el mismo barco. Y también porque han mejorado su capacidad de resistencia. Tienen un mejor marco de política monetaria, tienen mejores marcos fiscales.

Chile será el único país de América Latina con una caída del PIB este año. ¿Por qué es eso y cómo lo analiza?

-Bueno, es relativamente simple, entre comillas. En Chile tienes una economía que estaba en una situación de brecha de producto realmente positiva. En otras palabras, hubo mucho estímulo en la economía chilena en el último par de años, especialmente en el lado fiscal. Además, hubo mucho apoyo proveniente de la capacidad de retirar dinero del sistema de pensiones en varias ocasiones, que realmente ayudó a sostener la actividad económica, pero hasta el punto en que la economía estaba operando por encima de su producto potencial. Así que (el retiro de) parte eso está ayudando a que la economía retorne a niveles de crecimiento sostenibles. Además, hubo un endurecimiento muy significativo de la política monetaria. Ambas cosas están contribuyendo a enfriar la economía chilena en 2023. Pero incluso habiendo dicho eso, se ha revisado al alza en comparación con nuestra proyección de enero y esperamos que el crecimiento se recupere en la segunda mitad de este año. Ahora se espera que la economía vaya un poco mejor.

¿Nos sobrepasamos con las ayudas en pandemia?

-Creo que es muy difícil decir. Muchos países hicieron un montón de cosas que eran necesarias y muy apropiadas en el contexto de la pandemia de Covid.

¿Por qué mejoró la visión sobre Chile?

-En general Chile es una economía muy robusta, con un buen colchón fiscal, una muy buena gobernanza. En general, es una economía con fundamentos muy sólidos.

¿Cómo ve la situación del sistema de pensiones en el mundo? Es un tema en Chile y hemos visto grandes protestas en Francia en los últimos días…

-Los programas de pensiones son un tema muy complejo. Es muy diferente en Chile que en un país como Francia. Chile tiene un sistema de capitalización, la gente pone dinero y luego se invierte. El sistema francés es en gran medida lo que llamamos un sistema de reparto, los trabajadores actuales pagan por los jubilados actuales. Cada uno de estos sistemas tiene sus pros y sus contras. Y hay momentos en los que uno desearía tener el otro sistema y no el que tiene. En el contexto del sistema francés, parte del problema es que, con el envejecimiento de la población, aumenta la proporción de jubilados con respecto al número de trabajadores, lo que hace que el sistema sea menos sostenible. Así que sólo tienes tres manijas: podrías decidir recortar las prestaciones o podrías decidir aumentar las cotizaciones, o simplemente podrías decidir que la gente trabaje más tiempo. Y así, los debates giran en torno a estos parámetros y la reforma actual que ha sido aprobada fue aumentar la edad de jubilación. Pero, por supuesto, a la gente que ve que va a tener que trabajar más tiempo antes de poder recibir sus prestaciones de jubilación, le parece injusto. Eso genera cierta oposición. Siempre habrá cierta oposición a los cambios en un sistema tan importante para tanta gente. Pero, al fin y al cabo, tiene que haber un sistema que sea más o menos equilibrado, tanto si se trata de un sistema en el que ahorras en tu cuenta, como si tienes que asegurarte de que se ahorra de la manera que te va a proporcionar la jubilación o si se trata de un sistema de reparto.

¿Es mejor un sistema combinado?

-El reparto es un componente muy importante, que proporciona una forma de materialización y se asegura de que de alguna manera se puede hacer un poco de redistribución. En el sistema por capitalización, si eres el afortunado que acaba teniendo unos ingresos muy, muy altos durante la mayor parte de su vida, pones el dinero y luego tienes un montón de dinero en la jubilación, pero el trabajador pobre, que no ha podido tener tanta suerte como tú, básicamente, está por su cuenta. Así que el reparto, como una especie de componente social, es una decisión política, es una decisión de contrato social en términos de la cantidad de redistribución que desea tener. Siempre es difícil pasar de un sistema a otro, porque existe el problema de lo que llamamos el pecado original: cuando se implanta un sistema de reparto, la primera generación no paga, pero recibe, y esa responsabilidad se arrastra. Así que, si quieres cambiar de un sistema de reparto a uno de capitalización, una generación tiene que contribuir a ambos, y por supuesto, ya sabes, quién quiere hacer eso. Así que es un poco eso lo que complica algunas de las discusiones.

¿El camino inverso es más fácil?

-Sí, porque usted estaría dando ese primer regalo. Por supuesto, siempre es fácil hacerlo de esa manera, pero también tiene que pensar en lo que te estás metiendo, tienes que pensar en el envejecimiento de tu población, en el sistema de redistribución. Tienes muchos parámetros que debes tener en cuenta.