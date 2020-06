Plan de emergencia: Se analiza ampliar la cobertura y el plazo de las medidas

En mayor o menor grado la conclusión fue transversal: los instrumentos de apoyo a los ingresos que se han desplegado para enfrentar la pandemia no han sido suficientes ni en montos, ni en cobertura, ni en oportunidad.

Al menos eso quedó en la retina de los parlamentarios que asistieron este viernes a la reunión de la Comisión de Hacienda ampliada para llegar a un acuerdo en torno a un plan de emergencia, la cual recibió varios expertos: por el ala progresista estuvieron Clarissa Hardy, Álvaro García, Paulina Saball; por el Colegio Médico (Colmed), Claudia Sanhueza y Andrea Repetto; y por el gobierno Bettina Horst y Sebastián Izquierdo (Horizontal).

De acuerdo a los parlamentarios, todos los expositores hablaron de la urgencia de implementar más medidas por un período mayor de tiempo.

Asimismo, todos los expositores hicieron hincapié en la necesidad de ampliar la cobertura porque distintos cálculos ha revelado que varios sectores han sido marginados de los paquetes de ayuda, o que no han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque aún no se paga a los que postularon, etc.

“Creo que el tema cobertura es lo que se repitió más porque hay sectores de la población que, necesitando ayuda, no la está obteniendo”, resumió el senador José García (RN).

Entre las propuestas los más cercanos a la oposición se inclinaron por establecer una renta básica tomando como base la línea de la pobreza, que para un hogar con 4 personas significaría ingresos por $300.000 aunque el grupo del Colmed les restó la locomoción. También se mencionó la alternativa de suplementar los ingresos obtenidos por el seguro de cesantía. Y el lado más oficialista promovió el mejorar los instrumentos existentes de IFE y seguro de cesantía en montos y plazos.

"Varios de los comentarios para mejorar las medidas del gobierno parecen un deja vu de las prevenciones que le hicimos al gobierno durante la tramitación. Espero que ahora no se califiquen estos transversales comentarios como obstruccionistas y podamos avanzar en medidas que sean efectivas", apuntó el diputado Giorgio Jackson (RD).

Por su parte el senador Carlos Montes (PS) remarcó: “Aún no hay consenso y por eso seguiremos con el mismo tema mañana (hoy sábado), estamos evaluando, planteando preguntas y comentarios”.

Entre los congresistas la principal duda es cómo ir retirando los bonos para ir convirtiéndolos de manera eficiente de una ayuda directa a un pro empleo.