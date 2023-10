Presidente Boric destaca el compromiso que tiene con el crecimiento tras inauguración de Quebrada Blanca Fase 2

El Presidente Gabriel Boric participó en la inauguración en Iquique del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, de la minera canadiense Teck, instancia en la que reafirmó su compromiso con la agenda de crecimiento. “Queremos que chile vuelva a acrecer y a la vez queremos que ese crecimiento se distribuya de una manera más justa, garantizando derechos sociales”, dijo.

En esa línea, el jefe de Estado detalló que, desde el Gobierno, se encuentran generando condiciones para que las empresas puedan trabajar con estándares claros. “Por eso aprobamos el royalty minero, y nuestros equipos están trabajando en las reformas a los permisos sectoriales y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”, agregó.

Respecto a este último, Boric aprovechó la instancia comentar que, el Ministerio de Medio Ambiente deberá presentar la reforma al SEA a la Cámara de Diputados este año, mismo plazo para la iniciativa relacionada a la “permisología “impulsada por el Ministerio de Economía.

Por otro lado, el Ejecutivo celebró el hito de la minera canadiense y valoró que este tipo de obras: “Impulsan el crecimiento económico, generan miles de empleos, muchos de ellos locales, y aporta a la transición energética mundial. Cuando digan que no hay inversión, que está todo mal, yo los invito a venir a ver esto”, declaró.

Presidente de Chile, Gabriel Boric, destaca su compromiso con el crecimiento

Asimismo, el Presidente enfatizó en que desde el Gobierno apoyan y quieren que se realice la futura expansión de Teck en el país.

También relató, en relación a la sequía de Coquimbo, que se debe avanzar más rápido en la construcción de obras que enfrenten este escenario. “¿Por qué nos vamos a demorar ocho años más? Tenemos que y podemos hacerlo mucho más rápido. Podemos acelerar los plazos”, dijo, destacando que Teck ha podido terminar las obras en dos años.

“Me tomo como un desafío personal que este tipo de proyectos los logremos sacar adelante antes de lo que nos dicen que se puede hacer. Siempre van a haber algunos que encuentren las excusas para no poder sacar adelante las cosas. No me gusta trabajar con esa gente. Quiero trabajar con quienes estemos buscando soluciones, sin centrarse en los obstáculos, sino en cómo sortearlos”, declaró.