Presidente Boric pide llegar a acuerdos en Presupuesto y reforma de pensiones

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

“No podemos seguir esperando la reforma de pensiones. Los chilenos no se merecen que por discusiones o desacuerdos entre su clase política, después de haber trabajado una vida, no tengan condiciones dignas para vivir. Eso no puede ser", dijo el Mandatario.