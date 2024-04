Presidente de la CChC afirma que pese a Imacec de febrero “el escenario es malo” para el sector

La actividad del sector de la construcción cerró el cuarto trimestre de 2023 con una caída de 3,3%, sumado al Índice Mensual de la Actividad de la Construcción (Imacon) que mostró en enero un retroceso de 7,57%, completando 26 meses de contracciones. En medio de este escenario, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, aseguró en radio Infinita que pese al buen Imacec de febrero, “el escenario es malo”.

En esta sentido, Vicuña atribuyó el bajo desempeño del sector principalmente al área de la vivienda e inmobiliaria.

“Las inmobiliarias y a las empresas que generan vivienda, vivienda pública, vivienda privada. Esas empresas hoy día están empezando a vivir una caída mucho más fuerte, porque las condiciones crediticias para los clientes que compran viviendas están mucho más duras. Y eso fue un efecto muy latente, o sea, el efecto más grave fue los retiros de la AFPs, que nos pegó porque generó una inflación enorme. Y finalmente el componente de una cuota de un crédito hipotecario tiene dos componentes, uno que es la inflación, es UF, y el otro es la tasa. Y la UF subió mucho, por lo tanto las cuotas estaban creciendo al orden del 15 % anual, lo cual es mucho”, indicó.

No te pierdas en Pulso

Pese al Imacec de febrero, que marco un alza de 4,5 interanual y 2,8 en doce meses, el presidente de la CChC aseguró que el indicador no tuvo implicancia en el sector de la construcción.

“Si tú haces la desagregación, los componentes que más hicieron subir ese Imacec fue minería, comercio, industria, pero la construcción no, porque seguimos con los mismos problemas, seguimos con las mismas restricciones, entonces por eso no nos ha llegado a nosotros. Pese que la construcción siempre fue la primera actividad que se activaba después de una crisis, la primera industria que se activa es la construcción y eso no ha ocurrido hoy y es bastante lamentable porque genera una cantidad de empleo importante. Hoy día nosotros hemos perdido cerca de 140.000 empleos, y son empleos de calidad, son buenos empleos, son empleos que se pagan remuneraciones, se pagan imposiciones, salud, etc., entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy día”, explicó.

Ante el complejo escenario, desde la CChC barajaron una agenda con 25 propuestas para hacer frente e impulsar el sector. De acuerdo a Vicuña, las más relevantes guardan relación con la permisología, el impuesto al valor agregado (IVA) y las concesiones.

“El tema de la permisología, que lo pusimos como una gran bandera de lucha, ha sido tomada por el gobierno y se están tratando de hacer medidas, y hay un proyecto de ley que se está tramitando en el congreso para justamente reducir ese tema de los permisos”, indicó.

Marzo 2024 Construccion, edificios, departamentos, propiedades. Foto: Andres Perez

Respecto al IVA, el empresario señaló que “nosotros creemos que hay que ponerle un IVA diferenciado a la vivienda. Antiguamente la vivienda no tenía IVA, como gran parte del mundo, hoy día se les grabó con IVA, lo cual hizo crecer un 13, un 14 % el valor de la vivienda. Entonces nosotros estamos planteando que volvamos hacia atrás, o tal vez no la totalidad, pero hagamos un IVA diferenciado para la compra de vivienda, para reactivar el sector y porque efectivamente la vivienda es un bien necesario para la gente. Hoy día tenemos un déficit de vivienda de cerca de 1 millón, que son necesarias para Chile.

En cuanto al programa de concesiones en temas de contribución, Vicuña sostuvo que “hay una cartera de $6.000 millones que están, como decimos nosotros, ready to build para que se puedan ejecutar rápidamente y eso no ha ocurrido. Tenemos que echar a andar esa máquina rápidamente”.

Por último, el líder de la CChC se refirió al complejo panorama financiero que enfrentan algunas inmobiliarias y la negativa por parte de la banca a entregar mayores préstamos a las empresas.

“Efectivamente tenemos problemas que hay que resolver. Los bancos efectivamente han puesto de lo suyo. Recordemos que los bancos también no pueden prestar a cualquier persona, o sea, los bancos están sujetos a ciertas restricciones por parte de las CMF. Entonces la CMF también ha aumentado sus restricciones y sus requisitos para el préstamo a la industria de la construcción inmobiliario. Por lo tanto, también ahí tenemos un elemento o un actor que también podría relajar la situación de préstamos hacia la industria. Entonces, los bancos van a prestar a la medida que puedan prestar. Por eso yo llamo a la flexibilización de los requisitos que se le piden a las personas, a las empresas también, pero efectivamente los bancos no pueden poner en riesgo sus carteras”.