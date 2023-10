Presupuesto 2024 avanza en el Congreso, pero subcomisión mixta pide más detalles al gobierno

La primera subcomisión mixta de Presupuesto 2024 analizó por casi cinco horas la partida 50, correspondiente al Tesoro Público, dejando alguno de los temas involucrados aprobados para la siguiente instancia y otras las dejo pendiente a la espera de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric entregue más información requerida por parte de los congresistas. Las peticiones de los parlamentarios de la instancia tenían por objetivo aclarar detalles de la partida expuesta por la Dirección de Presupuestos.

“En la medida que nos llega la información va a ser de fácil despacho a la mixta, en base a que no haya dudas y que no se insista en el punto (cuestionado), por eso no lo rechazamos, porque entendemos que puede ser aclarado”, explicó la presidente de la instancia y senadora, Ximena Rincón.

Sobre el detalle que quedó pendiente, en relación al capítulo del Tesoro Público, la instancia llamó al gobierno a entregar más información sobre temas relacionados a: proyectos asociados a provisiones comprometidas; información de los subsidios a los pensionados; mayor transparencia en el endeudamiento de las empresas públicas; el aumento de recursos para los gobiernos regionales; y el detalle sobre el fondo para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo, entre otros.

Senadora Ximena Rincón

En tanto, la instancia recalcó, ante las consultas del oficialismo, que, una vez detallada la información solicitada, la tramitación de esta partida debería ser expedita: “No queremos rechazar, pero queremos que se precise o se arregle (...) Acá queremos aclarar”, comentó Rincón en base a que, en otras partidas, como la partida relacionada a Economía y Pesca la instancia pidió “compromisos” al Ejecutivo para poder continuar con la tramitación.

“Aprobado fisco, aporte fiscal libre, fondo para la educación, fondo de reserva de pensiones, fondo de estabilización económica y social”, agregó la senadora sobre lo que fue aprobado en la instancia respecto a la partida del Tesoro Público.