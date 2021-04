¿Qué pasó contigo, bitcoin? Criptomoneda se derrumba y llega a su nivel más bajo en seis semanas

El bitcoin no lo pasa bien. Luego de varias semanas de alzas consecutivas, el token digital más valioso del mundo entró en una espiral bajista que lo lleva a su nivel más bajo en seis semanas.

La criptomoneda anota un retroceso de 1,50% y se cotiza en US$ 50.832 en estos momentos. Se trata de la tercera baja consecutiva y de la octava en las últimas diez sesiones.

No obstante, llegó a un mínimo intradía de US$ 47.725, por debajo de los US$49.497 que, según Bloomberg, es un nivel técnico clave pues representa el promedio móvil de 100 días.

El precio, además, es US$ 12.500 inferior al máximo histórico alcanzado el pasado 15 de abril, aunque debe consignarse que ha subido más de 60% en lo que va del año, convirtiéndolo en una de las inversiones más rentables de 2021.

El bitcoin y otras criptomonedas reaccionaron mal al plan del presidente de EEUU, Joe Biden de elevar los impuestos a los altos patrimonios, lo que supone una amenaza para la inversión en activos digitales.

El plan tributario de Biden no solo golpeó a las criptomonedas sino también a Wall Street, pero el mayor mercado del mundo hoy lograba recuperarse del traspié de ayer.

“El bitcóin está perdiendo hoy después de que el presidente Biden señaló que quería elevar los impuestos sobre las ganancias de capitales en Estados Unidos”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercados de OANDA, reportó Reuters.

Pero hay quienes ven una oportunidad en el anuncio del jefe de Estado norteamericano.

“La verdad es que el anuncio de Biden no necesariamente representa algo malo, una regulación de criptomonedas en EEUU, estimo que es 100% para ayudar a ciertos inversores a meterse en el tema. Hay muchísimas instituciones que no pueden comprar criptomonedas en las condiciones actuales, por eso por ejemplo se estima que en el próximo mes se va a aprobar el primer ETF de Bitcoin en la Bolsa de EEUU”, dijo Matías Bari, CEO y Co Founder SatoshiTango, plataforma latinoamericana dedicada a la compra y venta de criptomonedas.