Reforma previsional: gobierno cita a nueva sesión a los técnicos para explicar por qué no es viable el seguro de longevidad

Una de las llaves que aparecía para destrabar el principal nudo de la reforma previsional, el destino del 6% de cotización extra, era la creación de un seguro de longevidad. Un mecanismo que gustaba tanto en el gobierno, como en la oposición, pero que recientemente el Ejecutivo decidió desechar.

Por eso mismo, y pese a que se habían suspendido las mesas técnicas a las que había convocado el gobierno con representantes de todos los partidos (con excepción de la UDI que decidió restarse), este miércoles el Ministerio del Trabajo decidió “convocar a una nueva sesión de la mesa de expertos a fin de poder analizar los efectos del seguro de longevidad, que surgió como propuesta en las sesiones anteriores”, señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Según señalan fuentes que saben del asunto, la idea del gobierno es explicar en esa sesión que se realizará a las 15:00 horas del 16 de agosto, por qué estiman que implementar una medida de este tipo sería inviable, profundizando en lo que ya comentaron a RN: que hicieron un análisis de la factibilidad de implementar dicho seguro, pero concluyeron que no tiene viabilidad técnica. Lo anterior, porque proyectan que este instrumento tendría un costo creciente y sin límite en el futuro, generando un bajo impacto en las pensiones, según comentan fuentes al tanto de las tratativas.

Es más, las mismas aseguradoras desde hace algunas semanas hicieron el análisis de esta propuesta, y estimaron que no sería posible implementar un seguro de longevidad, ya que estiman que no hay mercado para hacerlo, ni experiencia comparada para entender el riesgo de longevidad que tendrían que cubrir. Eso mismo fue lo que transmitió este miércoles la Asociación de Aseguradores a la ministra Jara, ya que en una reunión que sostuvieron donde presentaron sus propuestas, aprovecharon de transmitir que la industria no ve viable este mecanismo.

Este era el primer instrumento que aparecía en el debate como un punto que acercaba posiciones entre la administración Boric y Chile Vamos en el tema que probablemente es el más complejo de resolver. Si bien varios técnicos y políticos lo veían como la solución, lo cierto es que cuando el tema empezó a tomar visibilidad pública, hubo otros expertos que alzaron su voz restando viabilidad a esa opción.

Así, el viernes pasado los economistas Paula Benavides, José De Gregorio, Eduardo Engel, Patricio Domínguez y Andrea Repetto, publicaron una columna en El Mercurio titulada “Seguro de longevidad: una apuesta de alto riesgo”, donde señalaban que hay que “tener presente algunos efectos y riesgos indeseados” de dicho instrumento. Entre ellos, que es regresivo, y que “se debe considerar la alta posibilidad de que en Chile no exista mercado para rentas vitalicias diferidas a largo plazo, por la falta de activos para hacer un calce con los pasivos y por la gran incertidumbre sobre la mortalidad en esa parte de la distribución. Probablemente, la provisión y riesgos tendrían que ser asumidos por una entidad estatal, volviendo a la pregunta sobre si es un diseño ventajoso, sus costos y factibilidad”.